Mourinho, Real Madrid’in neye ihtiyaç duyduğunu açıkça söyledi

Real Madrid, yeni sezon öncesindeki bir sonraki hazırlık maçını kazandı ancak José Mourinho’yu skordan çok başka bir konu düşündürüyor. Portekizli teknik direktör, Ferencváros karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından kadronun darlığı hakkında konuşarak Bernardo Silva’yı özel bir örnek olarak gösterdi.

Mourinho’ya göre sezon boyunca sakatlıklar ve yoğun fikstür nedeniyle tek bir pozisyona bağlı kalmayan futbolcular belirleyici önem taşıyacak. Bernardo ise tam olarak bu çok yönlülüğü sunuyor.

Real Madrid, Budapeşte’den galibiyetle döndü

Madrid ekibi, 8 Ağustos’ta Budapeşte’de Ferencváros’a karşı bir hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarının 41. dakikasında Mario Rivas perdeyi açtı. İkinci yarıda Carlos Espí, Arda Güler ve Federico Valverde’nin dahil olduğu atağı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Macaristan kulübü daha sonra bir golle karşılık verdi ancak Mourinho’nun takımı galibiyeti korudu.

Teknik direktör, ilk yarıdaki oyunu daha çok beğendiğini itiraf etti. İkinci devrede yapılan bir dizi değişikliğin ardından takımın organize hareketlerinde düşüş gözlendi.

Mourinho için bu tür hatalar hazırlık döneminde dahi faydalı.

Ona göre resmi maçlar başlamadan önce futbolcular, hangi durumlarda topu güvenli şekilde saklamaları, ne zaman dikine pas tercihinden vazgeçmeleri ve maçı nasıl “kapatmaları” gerektiğini anlamalı.

Bernardo Silva, Mourinho için neden bu kadar önemli?

Karşılaşmada ana odak noktası yeni futbolculardan biri olan Bernardo Silva’ydı.

Real Madrid, 17 Haziran’da Portekizli orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Anlaşma 30 Haziran 2028’e kadar geçerli. Bernardo daha önce 2017’den beri «Manchester City» forması giymişti.

Mourinho, futbolcunun mevcut fiziksel durumunun henüz ideal seviyeye ulaşmadığını gizlemedi.

Bernardo’nun tatilin ardından sezon öncesi hazırlıklarına göre düşük bir fiziksel seviyede geldiğini ve bu nedenle henüz form tutması gerektiğini söyledi. Ancak teknik direktör, onun futbolculuk özelliklerini çok yüksek değerlendirdi.

En önemlisi, Bernardo birkaç farklı görevi yerine getirebiliyor.

Mourinho’nun belirttiğine göre Portekizli oyuncu:

— “6 numara” pozisyonunda;

— merkezde “8 numara” olarak;

— hücuma dönük “10 numara” rolünde;

— gerektiğinde başka hücum pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Mourinho’nun sözleri yeni transfer talebi mi?

Burada önemli bir ayrıntı var.

Mourinho’nun açıklamasını “Real Madrid’in Bernardo Silva’ya benzeyen başka bir futbolcu alması gerekiyor” şeklinde doğrudan bir transfer talebi olarak anlamak gerekmiyor.

Onun asıl düşüncesi kadro yapısıyla ilgiliydi.

“Üç veya dört pozisyonda oynayabiliyor. Yaklaşık 20 futbolcudan oluşan dar bir kadro istiyoruz. Sakat olan ve önümüzdeki haftalarda dönmeyecek oyuncularımız da var. Bu yüzden Bernardo Silva gibi birkaç pozisyonda oynayabilen futbolculara ihtiyacımız var.”

Yani Mourinho için kilit kelime çok yönlülük.

Dar bir kadroyla uzun bir sezon geçirirken bir futbolcunun iki veya üç rolü üstlenebilmesi ayrı bir değer taşıyor. Bu, teknik direktöre sakatlıklar sırasında oyun planını bozmadan kadroda değişiklik yapma imkânı veriyor.

Real Madrid için bir başka mesaj daha var

Bernardo’nun Budapeşte’deki maçı, yeni kulübündeki ilk hazırlık karşılaşmalarından biri oldu.

Mourinho, ikinci yarıda futbolcunun fiziksel gücünün azaldığını fark edince onu merkezden daha ileriye, “10 numara” pozisyonuna çekti. Bu kararın kendisi bile Portekizlinin mevcut Real Madrid için neden önemli olduğunu gösteriyor: Tek bir maç içinde dahi görevini değiştirebiliyor.

32 yaşındaki Bernardo, «Manchester City»de de tam olarak bu özelliğiyle öne çıkmıştı. Merkez orta saha, hücuma dönük orta saha ve kanatta görev yaparak takımın taktiğine göre rolünü hızlıca değiştirebiliyor.

Sırada Deportivo sınavı var

Real Madrid’in sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor.

Madrid ekibinin bir sonraki hazırlık maçı 12 Ağustos’ta Deportivo La Coruña’ya karşı oynanacak. Karşılaşma La Coruña’daki Abanca-Riazor Stadı’nda düzenlenecek. Bu maç Real Madrid’in resmi fikstüründe de onaylandı.

Mourinho için kalan hazırlık maçlarında sonuçtan çok takımın yeni sisteme uyum sağlaması önemli olabilir.

Ferencváros karşısındaki 2-1’lik galibiyet bir şeyi gösterdi: Real Madrid’in ilk 11’inde kalite yeterli ancak sezon uzun. Mourinho bu nedenle tek bir futbolcudan birden fazla görev alabileceği bir kadro kurmak istiyor.

Bernardo Silva ise şimdilik bu fikrin en net örneği konumunda.

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