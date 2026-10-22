Plzeň - Levski Sofya: Kadrolar ve canlı anlatım

·28·Spor
Plzeň - Levski Sofya: Kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Plzeň - Levski Sofya karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Plzeň ilk 11'i: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dweh S., 3. Vavro D., 2. Paluška T., 6. Červ L., 18. Ladra T., 19. Suaré S., 17. Hrošovský P. (kaptan), 25. Kabongo K., 9. Višinský D.

Plzeň yedekleri: 14. Doks M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Havel M., 20. Panos J., 36. Pirkich S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A., 5. Spáčil K., 1. Tvrdoň M., 10. Touré M., 11. Vydra M.

Plzeň teknik direktörü: Kováč R.

Levski Sofya ilk 11'i: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (kaptan), 4. Makoun K., 3. Maicon, 8. Glazer M., 19. Mubarak M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.

Levski Sofya yedekleri: 47. Buras A., 20. Sentelles A., 2. Evertton S., 27. Cuco D., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.

Levski Sofya teknik direktörü: Velázquez J.

Canlı anlatım CANLI
28
Cheick Souaré (Plzeň) serbest vuruştan kaleyi yokladı ancak şutu isabetsiz oldu, top üst direğin üzerinden auta gitti. Yüksek, isabetsiz ve hiç mi hiç güzel olmadı!
25
Kaleci Maicon'un (Levski Sofya) yerden şutunu kurtardı, oyuncu topu kalenin tam ortasına göndermişti.
23
Denis Visinsky (Plzeň) ceza sahası içinde yerde kaldı, ancak hakem oyuncuların itirazlarını hemen reddetti.
22
Svetoslav Vutsov oyunu iyi okuduğunu göstererek Amar Memić'in (Plzeň) ceza sahası dışından gelen pası kontrol etmesine izin vermedi ve tehlikeyi önledi.
21
Tomáš Ladra (Plzeň) hafif bir sakatlık geçirdi ancak maça devam edebilecek gibi görünüyor.
20
Tomáš Ladra (Plzeň) sakatlandı ve yerde yatıyor, hakem tıbbi müdahale için oyunu durdurdu.
20🟨
Alejandro Hernández, sert faulü nedeniyle Mazire Soula'ya (Levski Sofia) sarı kart gösterdi.
13
Amar Memić (Plzeň) ceza sahası içinde kısa pası aldı ve topu üst direğin dışına gönderdi.
11
Lukáš Červ (Plzeň) ceza sahası dışından ileriye doğru gidip vuruşunu yaptı, ancak top kalenin tam ortasına gittiği için Svetoslav Vutsov'a hiçbir zorluk çıkarmadı. Sakin bir kurtarış.
10
Amar Memić (Plzeň) ceza sahasına harika bir orta yaptı, ancak rakip savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.
9
Serginho (Levski Sofya) ileriye doğru pas aktardı, ancak savunmacılardan biri bunu engelledi.
4
Reynaldo (Levski Sofya) ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı, ancak vuruşu savunmadan döndü.
1
Maça Levski Sofya başalıyor.
1
Maç yeni başladı.
00:01
Maça Levski Sofya başlıyor.
00:00
Alejandro Hernández bu maçın baş hakemi olarak atandı.
00:00
Bu karşılaşmanın detaylarında maç başlamadan önce takımların kadrolarını inceleyebilirsiniz.
00:00
Merhaba ve canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz! Maçta yaşanan her şey hakkında size hızlı bilgiler sunacağız. İlk 11'ler çok yakında açıklanacak.
PlzeňLevski SofyaAvrupa LigiFutbolKadrolar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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