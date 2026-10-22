Plzeň - Levski Sofya: Kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Plzeň - Levski Sofya karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Plzeň ilk 11'i: 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dweh S., 3. Vavro D., 2. Paluška T., 6. Červ L., 18. Ladra T., 19. Suaré S., 17. Hrošovský P. (kaptan), 25. Kabongo K., 9. Višinský D.
Plzeň yedekleri: 14. Doks M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Havel M., 20. Panos J., 36. Pirkich S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A., 5. Spáčil K., 1. Tvrdoň M., 10. Touré M., 11. Vydra M.
Plzeň teknik direktörü: Kováč R.
Levski Sofya ilk 11'i: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (kaptan), 4. Makoun K., 3. Maicon, 8. Glazer M., 19. Mubarak M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.
Levski Sofya yedekleri: 47. Buras A., 20. Sentelles A., 2. Evertton S., 27. Cuco D., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.
Levski Sofya teknik direktörü: Velázquez J.
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