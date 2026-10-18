Lyon — Nice: kadrolar ve canlı anlatım

·30·Spor
Lyon — Nice: kadrolar ve canlı anlatım

Fransa Ligue 1 kapsamındaki LyonNice karşılaşması 18 Ekim, saat 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacaktır.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım kısmında güncellenecektir.

Lyon ilk 11: 40. Descamps R., 13. Atekame Z., 22. Mata K., 19. Niakate M. (kaptan), 16. Abner Vinicius, 6. Tessmann T., 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 99. Nartey N., 24. Duranville J., 10. Schulz P.

Lyon yedekler: 20. Bacher F., 1. Greif D., 45. Himbert R., 21. Kluivert R., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Lyon teknik direktörü: Fonseca P.

Nice ilk 11: 23. Diouf I., 5. Abdelmonem M., 55. Ndayishimiye Y., 35. Mandza Tsiyendi H., 92. Clauss J., 28. Witsel A. (kaptan), 6. Boudaoui H., 27. Nkunku N., 7. Cho G., 9. Amoura M., 11. Wahi E.

Nice yedekler: 77. Boulhendi T., 39. Koulibaly D., 10. Diop S., 21. Jansson I., 84. Coutune H., 41. Morana D., 29. Ngoumou N., 8. Sanson M., 36. Seydou A.

Nice teknik direktörü: Pantaloni O.

Canlı anlatım2-1 CANLI
45+4
Bugünkü maçın ilk yarısı sona erdi.
45+2
Mohamed Amoura (Nice) koşuya çok erken başladı ve yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
45+1
Mads Bidstrup (Lyon) çok sert bir müdahalede bulundu ve François Letexier düdüğünü çalarak faulü belirledi. Nice taç çizgisine yakın bir yerden serbest vuruş kullanacak.
45
Maça 3 dakika eklendi.
44
Mohamed Amoura (Nice) için ofsayt bayrağı kalktı ve oyun durdu.
44
Nice, kısa ve net paslarla oyunun temposunu kontrol altında tutuyor.
39
François Letexier pozisyonu net bir şekilde görüyor ve Mohamed Amoura'nın (Nice) faul yaptığını işaret ediyor. Lyon serbest vuruş kullanacak.
36
Lyon hızlı bir serbest vuruş kullanarak oyunun temposunu korumaya çalışıyor.
36
Niels Nkounkou (Nice) kayarak müdahale etmek istedi ancak hakem François Letexier faul düdüğünü çaldı. Serbest vuruş. Lyon muhtemelen topu ceza sahasına ortalamaya çalışacak.
362-1
Gol! Zakary Athekame uzaktan topu Tanner Tessmann'a (Lyon) gönderdi, o da yakın mesafeden hata yapmayarak topu sol köşeye gönderdi. 2:1.
34
Youssouf Ndayishimiye (Nice), rakibin topa sahip olmasını engellemek için çekerek faul yaptı. Lyon serbest vuruş kazandı.
32
Yevann Diouf'tan harika bir kurtarış! Julien Duranville (Lyon) savunmacıları kolayca geçip orta mesafeden şutunu çekti. Alttan giden şutu kalenin ortasına yöneldi ama kaleci topu çelmeyi başardı!
321-1
Gol! Pavel Šulc (Lyon) ceza sahası içinde seken topa ilk dokunan oldu ve akıllıca bir vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye gönderdi. Skor 1:1.
30
Tanner Tessmann (Lyon), rakibine yaptığı sert faüle rağmen hakem tarafından cezalandırılmadı. Nice lehine serbest vuruş verildi.
22
Muhammed Amoura (Nice) sert bir mücadele verdi ve François Letexier faul düdüğünü çaldı. Lyon lehine serbest vuruş verildi.
20
Nice'in kullandığı köşe vuruşunu Lyon kalecisi Rémy Descamps başarılı bir hamleyle uzaklaştırdı.
180-1
Jonathan Clauss topu Elye Wahi'ye (Nice) aktardı, o da ceza sahası içinde topu kontrol edip hemen sol alt köşeye gönderdi! Kaleci çaresiz kaldı. 0:1!
15
Lyon oyunda ritmini buluyor gibi ve topu kontrol ediyor. Forvetlerin harika hareketliliği defans oyuncularına atağı başlatma fırsatı veriyor.
11
Kail Boudache (Lyon) harika bir fırsat harcadı. Ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı ancak kaleye çektiği kötü şut sol direğin oldukça uzağından auta çıktı. Top taca/alana çıktı ve Nice lehine kale vuruşu verildi.
11
Kaelen Boudache (Lyon) serbest vuruş kullanıyor.
10🟨
Nils Nkouku (Nice) hakemin gösterdiği sarı karta şaşırmamalı, hakem durumu çok iyi sakinleştirdi.
10
Lyon oyuncuları, rakip savunmayı aşmak ve hızlı bir kontra atak başlatmak amacıyla kısa paslarla topu birbirlerine aktarıyor.
7
Abner Vinicius (Lyon) uzaklardan sert bir şut çıkardı ancak top direğin sağından auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Nice için kale vuruşu verildi.
5
Lyon'lu hiçbir oyuncu köşe vuruşundan gelen ortaya yetişemedi, çünkü top çok yüksek ortalandı ve dışarı çıktı. Nice kalesinden vuruş kullanılacak.
3
Julien Duranville (Lyon) kendi performansından memnun değil, çünkü uygun pozisyonda topla buluşmasına rağmen pasını yanlış yere attı. Top oyun alanının dışına çıktı ve Nice lehine kale vuruşu kararı verildi.
1
Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
23:48
Oyuncular sahada ve maça Nice başlıyor.
23:48
Bugünkü maçı François Letexier yönetecek.
23:48
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
23:48
Merhaba ve yaklaşan karşılaşmanın dakika dakika metin anlatımına hoş geldiniz. Sahada yaşananları size en doğru şekilde aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler.
LyonNiceFransa Ligue 1FutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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