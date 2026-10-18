Lyon — Nice: kadrolar ve canlı anlatım
Fransa Ligue 1 kapsamındaki Lyon — Nice karşılaşması 18 Ekim, saat 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacaktır.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım kısmında güncellenecektir.
Lyon ilk 11: 40. Descamps R., 13. Atekame Z., 22. Mata K., 19. Niakate M. (kaptan), 16. Abner Vinicius, 6. Tessmann T., 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 99. Nartey N., 24. Duranville J., 10. Schulz P.
Lyon yedekler: 20. Bacher F., 1. Greif D., 45. Himbert R., 21. Kluivert R., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.
Lyon teknik direktörü: Fonseca P.
Nice ilk 11: 23. Diouf I., 5. Abdelmonem M., 55. Ndayishimiye Y., 35. Mandza Tsiyendi H., 92. Clauss J., 28. Witsel A. (kaptan), 6. Boudaoui H., 27. Nkunku N., 7. Cho G., 9. Amoura M., 11. Wahi E.
Nice yedekler: 77. Boulhendi T., 39. Koulibaly D., 10. Diop S., 21. Jansson I., 84. Coutune H., 41. Morana D., 29. Ngoumou N., 8. Sanson M., 36. Seydou A.
Nice teknik direktörü: Pantaloni O.
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