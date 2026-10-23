Brest — Nice: kadrolar ve canlı anlatım

·7·Spor
Brest — Nice: kadrolar ve canlı anlatım

Fransa Ligue 1 kapsamındaki Brest — Nice karşılaşması 23 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Brest ilk 11: 1. Coudert G., 70. Lala K., 29. Chardonnet B., 4. Coulibaly S., 2. Locko B., 13. Camara M., 8. Magnetti H. (kaptan), 17. Balde M., 23. Doumbia K., 9. Ajorque L., 19. Pereira Lage M.

Brest yedekler: 18. Bizot M., 6. Martin J., 11. Le Douaron J., 21. Faivre R., 32. Camblan A., 39. N'Diaye A., 7. Sima A., 30. Coudert G., 20. Zogbe L.

Brest teknik direktörü: Roy E.

Nice ilk 11: 23. Bulka M., 36. Mendy A., 55. Ndayishimiye Y., 5. Abdelmonem M., 92. Clauss J., 6. Boudaoui H., 28. Rosario P. (kaptan), 27. Bard M., 7. Boga J., 9. Guessand E., 11. Cho M. A.

Nice yedekler: 77. Dupé M., 39. Louchet A., 10. Diop S., 21. Ndombele T., 84. Abdi A., 35. Camara A., 41. Bouanani B., 29. Guessand E., 8. Rosario P.

Nice teknik direktörü: Haise F.

BrestNiceLigue 1FransaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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