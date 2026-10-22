OFI Girit — Bayer Leverkusen: kadrolar ve canlı anlatım

35 Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) toparlandı ve ceza sahası köşesinden alt sağ köşeye şut çekti, ancak Kleidman Lilo dikkatliydi ve kolayca kurtardı.

35 Gol! Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) ceza sahası içinde seken topa ilk ulaştı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Skor 0-1.

34 Patrik Schick (Bayer Leverkusen) ceza sahasına gönderilen harika toptu kontrol etti ve sol köşeye vurdu, ancak savunmacılar ustalıkla uzaklaştırdı.

34 Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) kaleyi yokladı ve topu sol alt köşeye gönderdi, ancak kaleciden harika bir kurtarış.

31 Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) savunmayı yaran bir pas çıkardı ve uygun mesafeden sol direğe doğru sert bir şut çekti. Cledman Lilo durumu tamamen kontrol altında tuttu ve topu rahatlıkla kontrol etti.

30 Ne harika bir gol pozisyonu! Patrik Schick (Bayer Leverkusen) ceza sahası içinde boş alan bulup vurdu, ancak savunmacılardan biri kayarak harika bir şekilde engelledi.

29 Aitor Cantalapiedra (OFI Girit) ofsayt pozisyonunda kaldı.

28 Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) markajından kurtulup köşe vuruşunda topa ulaşıyor ancak kafa vuruşu doğrudan kalecinin üstüne gidiyor.

28 Aleix García (Bayer Leverkusen) köşe vuruşunu kullanıyor.

27 Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) ceza sahası içinden şutunu çekti, ancak savunma oyuncusu bir şekilde topu çıkarmayı başardı. Top dışarı çıktı. Bayer Leverkusen köşe vuruşu kullanacak.

25 Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) yaptığı sert faulün ardından sarı karttan başka bir şey bekleyemezdi. Ve işte sarı kart çıktı. Oleksiy Derevinsky cebinden çıkarırken hiç tereddüt etmedi.

24 Malik Tillman (Bayer Leverkusen) kanattan gelen ortaya kafa vurdu, ancak top sol direğin oldukça uzağından auta çıktı.

23 Kenan Kodro (OFI Girit) kaleye doğru hareketlendi, ancak savunmacı zamanında dönerek topu kazandı.

21 Patrik Schick (Bayer Leverkusen) topu üst direğin dışına gönderdi.

20 Aleix García (Bayer Leverkusen) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı ancak ilk savunmacı topu uzaklaştırdı.

20 Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) ceza sahası köşesinde boş kaldı ve sağ köşeye sert bir şut gönderdi, ancak Kleydman Lilo iki elle harika bir kurtarış yaparak topu çıkardı. Şimdi Bayer Leverkusen köşe vuruşu kullanacak.

18 Lorenzo Dickmann (OFI Crete) ceza sahasına takım arkadaşlarından birinin kafasına doğru tehlikeli bir orta yaptı, ancak savunmacı daha yüksek sıçrayarak tehlikeyi uzaklaştırdı. OFI Crete köşe vuruşu kullanacak.

18 Aitor Cantalapiedra'nın (OFI Girit) kullandığı kornerden sonuç çıkmadı.

17 OFI köşe vuruşundan yararlanamadı, savunmacılar topu uzaklaştırdı.

17 Aitor Cantalapiedra (OFI Girit) ceza sahasına ortaladı, ancak savunma uzaklaştırdı. Korner. OFI Girit için bir fırsat.

16 Hakem Oleksiy Derevynsky oyunu durdurdu, taç çizgisine doğru yürüyüp Carles Martínez ile konuştu ve ardından ona sarı kart gösterdi.

14 OFI oyuncuları topu kontrol ediyor ve kısa paslarla birbirleriyle oynuyorlar. Savunmada boşluklar açılmasını bekliyorlar.

12 Thiago Nuss (OFI Crete) harika bir pas aldı, ceza sahası çizgisi yakınında topla buluştu ve kaleye şut çekti. Kaleci harika bir kurtarışla topu önledi. Top taca/alın dışına çıktı. OFI Crete köşe vuruşu kullanacak.

12 Aitor Cantalapiedra (OFI Girit) köşe vuruşunu kullandı ve topu ceza sahasına ortaladı, ancak savunma dikkatliydi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

11 Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) ceza sahasına doğru ara pası gönderdi, ancak top çok hızlıydı ve Klydman Lilo kontrol etmek için kalesini terk etti.

9 Malik Tillman (Bayer Leverkusen) faul yaptı, hakem düdüğünü çaldı.

8 Loïc Badé (Bayer Leverkusen) rakibine sert bir müdahalede bulunmasına rağmen hakemden kart görmedi.

6 Oleksiy Derevynskyi düdüğünü çaldı, çünkü Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) rakibine faul yaptı.

3 Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) çalımlarla ilerledi ancak rakip oyuncu durdurarak tehlikeyi önledi.

2 Bayer Leverkusen, isabetli kısa paslarla oyunun temposunu kontrol altında tutuyor.

1 İlk yarı henüz başladı.

21:47 Maça Bayer Leverkusen başlar.

21:45 Bugünkü maçın yönetimi Oleksiy Derevinskyi'ye emanet edildi.

21:45 İlk 11'ler açıklandı ve kadrolar bölümünden bunlara göz atabilirsiniz.