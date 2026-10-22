OFI Girit — Bayer Leverkusen: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki OFI Girit — Bayer Leverkusen karşılaşması 22 Ekim, 21:45 (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
OFI Girit ilk 11'i: 1. Lilo K., 5. Kostulas K., 15. Punguras A., 2. Krizmanich K., 24. Dikmann L., 14. Andrutsos A. (kaptan), 41. Buxalakis A., 3. Atanasiu N., 10. Kantalapedra A., 19. Kodro K., 18. Nuss T.
OFI Girit yedekleri: 21. Apostolakis I., 11. Funtas T., 17. Gonsales B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopulos G., 6. Karaxalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenurgiakis P., 43. Nikolau D., 30. Romano T., 71. Sitmalidis A., 46. Teodosulakis I.
OFI Girit teknik direktörü: Kontis K.
Bayer Leverkusen ilk 11'i: 28. Blaswich J., 17. Lucas, 5. Bade L., 4. Quansah J., 2. Medina F., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 9. Moreira A., 10. Tillman M., 7. Hofmann J., 14. Schick P. (kaptan).
Bayer Leverkusen yedekleri: 19. Diaby M., 1. Flekken M., 3. Gutierrez M., 43. Havighorst B., 36. Lomb N., 30. Maza I., 45. Minutilo G., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.
Bayer Leverkusen teknik direktörü: Martinez K.
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