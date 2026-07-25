Şampiyon kadro bile eksik: Keown üç boşluğu açıkladı...

Arsenal, 22 yıllık aranın ardından İngiltere şampiyonu oldu ancak kulüp efsanesi Martin Keown bu kadronun henüz kusursuz olduğuna inanmıyor. Mikel Arteta'nın takımındaki üç kritik boşluğa dikkat çekti; transfer piyasasındaki son hamleler ise bu listeden birinin kısmen kapandığı anlamına geliyor.

Şimdi asıl soru şu: "Topçular"ın unvanını korumak için daha kaç transfere ihtiyacı var ve Arteta, hazır kadronun dengesini bozmadan bunu nasıl güçlendirecek?

Keown üç pozisyonu özellikle vurguladı

Arsenal'ın eski savunmacısı Martin Keown'a göre takım, yeni sezon öncesinde merkez orta saha, sol kanat ve hücum hattını güçlendirme ihtimalini değerlendirmeli.

«Bence Arsenal'ın oyunu kontrol edebilecek başka bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Bir sol kanat oyuncusu da şart. Kulüp merkez santrfor için transfer piyasasına girerse buna da şaşırmam.»

Keown özellikle top kontrolünü artıracak orta saha oyuncusunun altını çizdi. Yani mesele sadece mücadeleci bir futbolcu değil, rakip baskısı altında oyunun temposunu yönlendirebilecek, hücumun yönünü değiştirebilecek bir isim. Sol kanat ve santrfor pozisyonlarını da muhtemel öncelikli hedefler olarak kaydetti.

Transferler başladı ama ihtiyaçlar bitti mi?

İlk haberlerde Arsenal'ın Leeds'ten serbest oyuncu olarak gelen sadece Illan Meslier'i kadroya kattığı belirtilmişti. Ancak transfer piyasasındaki durum hızla değişti.

24 Temmuz itibarıyla Arsenal üç futbolcuyu renklerine bağladı:

Yeni Futbolcu Önceki Kulübü Mevkii Illan Meslier Leeds United Kaleci Piero Hincapié Bayer Leverkusen Savunma Christos Tzolis Club Brugge Sol Kanat

Bununla birlikte, Leandro Trossard Beşiktaş'a, Jakub Kiwior ise Porto'ya transfer oldu. Dolayısıyla Keown'un işaret ettiği sol kanat sorunu Tzolis transferiyle çözülmüş olabilir, ancak Belçikalı futbolcunun ayrılışı hücumdaki rekabet dengesini yine de yeniden şekillendirdi.

Sol kanat neden hala bu kadar önemli?

Geçen sezon Arsenal ataklarının büyük kısmı sağ kanat üzerinden kuruldu. Premier Lig analizine göre takım ataklarının yüzde 43'ünü sağdan, sadece yüzde 33'ünü sol kanattan gerçekleştirdi. Bu durum rakiplerin, Arsenal'ın asıl tehlikesinin nereden gelebileceğini önceden tahmin etmesine olanak tanıdı.

Tzolis'in gelişi bu sorunu hafifletebilir. Ancak yeni futbolcu:

İngiliz futbolunun temposuna ayak uydurmalı;

ilk 11'de istikrar göstermeli;

Bukayo Saka'nın karşısındaki kanatta aynı düzeyde tehlike yaratmalı;

Trossard'ın gol ve asist katkısını telafi etmeli.

Bu yüzden sadece sol kanat transferi yapılmış olması bu pozisyondaki tüm soruların yanıtlandığı anlamına gelmez. Transfer sorunun çözümünün kendisi değil, yalnızca ilk adımıdır.

Orta sahada eksik olan profil ne?

Keown'un en önemli tespiti orta sahayla ilgili. Arsenal'da topla iyi oynayan üst düzey oyuncular var, ancak uzun bir sezon boyunca oyunu kontrol etme görevi birkaç kilit isme aşırı derecede yüklenebilir.

Yeni merkez orta saha oyuncusu Arteta'ya şu avantajları sağlayabilir:

Kapalı savunmalara karşı oyun temposunu yükseltmek;

Martin Ødegaard'ın üzerindeki yaratıcılık yükünü hafifletmek;

Declan Rice'ı farklı pozisyonlarda değerlendirmek;

Sakatlık ve cezalı dönemlerinde kaliteyi korumak;

Şampiyona, kupalar ve Şampiyonlar Ligi'nde rotasyonu güçlendirmek.

Kulübün yaz planlarında bir merkez orta saha ve hücum oyuncusu düşündüğü daha önce de basına yansımıştı. Ancak büyük transferler öncesinde mali denge ve mevcut oyuncuların geleceği de hesaba katılmalı.

Yeni bir forvet şart mı yoksa lüks mü?

En tartışmalı konu ise santrfor pozisyonu. Keown bu transferi kesin bir zorunluluk olarak değil, kulübün atabileceği bir sonraki adım olarak dile getirdi.

Yeni forvet Arsenal'a:

Farklı stillerde hücum etme imkânı;

Katı savunmalara karşı ceza sahasında güçlenme;

Ana forvetler arasında rekabet ortamı yaratma;

Gollerin sadece bir veya iki futbolcuya endeksli kalmamasını sağlama avantajı sunar.

Ancak burada ince bir çizgi var. Büyük bonservislerle başka bir forvet almak mevcut oyuncuların sürelerini azaltabilir ve kadro dengesini bozabilir. Kısacası, yıldız transfer etmek kolaydır ama onları aynı anda sahaya sürmek Football Manager oynamaya benzemez.

Keown en önemli görevi transferin de önüne koydu

Eski savunmacıya göre mesele sadece yeni oyuncular almakla sınırlı değil. Ona göre Arsenal öncelikle şampiyonluk kazanan çekirdek kadroyla sözleşme yenilemeli ve takımın iskeletini korumalı.

«En önemlisi burada başarı yakalamış futbolcularla sözleşmeleri uzatmak. Onları elde tutmak, mevcut potansiyeli geliştirmek ve ancak ondan sonra kaliteli takviye yapmak gerekiyor. Çünkü söz konusu olan şampiyonlar.»

Bu yaklaşımın mantığı basit: Şampiyon takımı baştan aşağı kurmaya gerek yok. Zayıf halkaları tespit edip sadece kaleyi gerçekten bir üst seviyeye taşıyacak oyuncuları getirmek lazım.

Arteta'nın önündeki gerçek sınav

Arsenal'ın yaz transfer dönemi henüz kapanmadı. Sol kanat Tzolis ile güçlendirildi, savunmaya Hincapié eklendi ve kaleci hattında rekabet arttı. Ancak Keown'un bahsettiği oyun kurucu orta saha ve olası yeni forvet meselesi güncelliğini koruyor.

Arteta için en büyük test çok sayıda futbolcu getirmek değil. Şampiyon kadronun ruhunu korurken takımı rakipler için daha da tahmin edilemez bir seviyeye çıkarmak zorundadır.

Sizce Arsenal'ın şu anda daha çok kime ihtiyacı var: Oyunu yöneten bir orta saha mı yoksa gol garantisi veren bir forvet mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve yazıyı Telegram'daki Arsenal taraftarlarına ulaştırın.