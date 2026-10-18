Bayer Leverkusen - Freiburg: Kadrolar ve canlı anlatım

·8·Spor
Bayer Leverkusen - Freiburg: Kadrolar ve canlı anlatım

Almanya Bundesliga kapsamındaki Bayer Leverkusen - Freiburg karşılaşması 18 Ekim, 18:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Bayer Leverkusen ilk 11'i: 1. Flekken M., 19. Diaby M., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.

Bayer Leverkusen yedekleri: 8. Andrich R., 5. Bade L., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 7. Hofmann J., 17. Lucas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.

Bayer Leverkusen teknik direktörü: Martinez X.

Freiburg ilk 11'i: 1. Backhaus M., 19. Beste J., 8. Eggestein M., 16. Engelhardt Y., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 31. Matanovic I., 7. Schierhant D., 29. Treu P.

Freiburg yedekleri: 32. Grifo V., 30. Gunter C., 9. Holer L., 22. Irie K., 17. Kubler L., 21. Muller F., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 20. Yamamoto R.

Freiburg teknik direktörü: Schuster J.

Bayer LeverkusenFreiburgAlmanya BundesligaFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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