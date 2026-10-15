Rennes - OFI Girit: Kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Rennes - OFI Girit karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Rennes ilk 11'i: 30. Samba B., 48. Ait Budlal A., 10. Blas L., 45. Kamara M., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Lepol E., 18. Nagida M., 21. Rongier V. (kaptan), 17. Szymanski S., 11. Tamari M.
Rennes teknik direktörü: Haise F.
OFI Girit ilk 11'i: 31. Christogeorgos N., 14. Androutsos A. (kaptan), 3. Athanasiou N., 41. Bouchalakis A., 24. Diekmann L., 11. Fountas T., 19. Kodro K., 2. Krizmanich K., 43. Nikolaou D., 18. Nuss T., 15. Poungouras A.
OFI Girit teknik direktörü: Kontis K.
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