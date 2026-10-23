Avrupa Ligi 3. hafta sonuçları: Juventus puan kaybetti, Marsilya mağlup oldu

·9·Spor
Avrupa Ligi 3. hafta sonuçları: Juventus puan kaybetti, Marsilya mağlup oldu

Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasından diğer karşılaşmalar başladı. Kıtanın ikinci en prestijli turnuvasında, Torino'nun ev sahipliği yaptığı çekişmeli mücadele ve liderlerin performansı taraftarların ilgi odağı oldu.

Torino'daki Allianz Stadyumu'nda İtalya'nın Juventus kulübü, Fransa'nın Rennes takımını ağırladı ve 2-2'lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Leverkusen'in Bayer kulübü ise Yunanistan deplasmanından net bir galibiyetle dönerek puan durumunda 1. sıraya yükseldi.

Torino'da dramatik karşılaşma: Juventus — Rennes 2-2

Mücadele ilk dakikalardan itibaren oldukça açık ve yüksek tempoda geçti:

  • Hızlı gol düellosu: Ev sahibi ekipte Zeki Çelik henüz 5. dakikada perdeyi açarken, 15. dakikada konuk ekibin yıldızı Mousa Al-Tamari skoru eşitledi;

  • Penaltılar: İlk yarının sonunda, 43. dakikada Boulaye Dia penaltıyı gole çevirerek Rennes'i öne geçirdi. İkinci yarıda ise 'Yaşlı Kadın'da Nick Woltemade 67. dakikada kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi;

  • Kadrolar: Ev sahibi ekipte Vicario, Bremer, Koopmeiners ve Kolo Muani gibi yıldızlar forma giyse de Torino ekibi galibiyete ulaşamadı. Bu beraberlikle Juve 7 puanla turnuva tablosunda 4. sırada kaldı.

Hofmann'dan duble: Bayer %100 sonuçla lider

Almanya'nın Bayer takımı, Yunanistan'ın OFI kulübüne konuk oldu ve rakip filelere karşılıksız iki gol bıraktı:

  • Jonas Hofmann şovu: Tecrübeli orta saha oyuncusu 35 ve 37. dakikalarda üst üste iki kez rakip kaleciyi mağlup ederek duble yaptı;

  • Mutlak liderlik: 3 maç sonunda 9 puan toplayan Leverkusen ekibi, Avrupa Ligi genel puan durumunda tek başına zirvede yer alıyor.

3. haftanın diğer önemli sonuçları:

  • Sturm — Marsilya 1-0

    Avusturya'da sürpriz bir sonuç alındı; Diakate'nin 13. dakikada attığı tek gol, Fransız kulübünü mağlubiyete uğrattı.

  • Lech — Sunderland 1-1

    Polonya deplasmanına giden İngiliz ekibi, maçın başında (2. dakikada Tuterov) öne geçse de 70. dakikada Bengtsson skoru eşitledi. Sunderland 7 puanla 5. sırada bulunuyor.

Haftanın maç sonuçları Avrupa Ligi'nde genel puan durumunun üst sıralarında her puan için verilen mücadelenin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

Avrupa LigiJuventusBayer LeverkusenRennesFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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