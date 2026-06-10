Ibrahim Maza Dünya Kupası'nda Messi'yi yenmeye söz verdi

Tüm dünyanın gözleri bir kez daha gezegenin en prestijli ve heyecan verici spor şöleni olan FIFA Dünya Kupası'na çevrilmişken, katılımcı takımlar ve yıldız oyuncularının yaptığı sansasyonel açıklamalar taraftarların heyecanını daha da artırıyor. Özellikle Cezayir Milli Takımı'nın umut vaat eden oyuncusu ve Almanya'nın ünlü kulübü Bayer Leverkusen'in yetenekli orta sahası Ibrahim Maza, yaklaşan turnuva öncesinde planlarını ve hayallerini paylaştı. Genç yıldızın düşünceleri dünya spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Son derece kritik ve zorlu geçecek karşılaşma, özellikle de gruptaki ana rakipleri hakkında konuşan Maza, onların kendilerine has taktiksel oyunlarına kanmamanın önemini vurguladı:

«Sahada rakibi psikolojik olarak çökertmek için çok fazla provokasyon yapıyorlar. Ancak biz bu tür durumlarda tamamen soğukkanlılığımızı korumalı, tüm gücümüzü ve imkanlarımızı maksimum seviyede kullanmalı ve sahada sadece aklımızla oynamalıyız. Yeşil sahada neler olacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. İnşallah, büyük Lionel Messi'yi ve takımını yenmeye gücümüz yetecek», diyerek kararlılığını ünlü uluslararası yayın kuruluşu «Goal» ’a verdiği özel röportajda dile getirdi.

Turnuva takvimine bakacak olursak, Cezayir Milli Takımı'nı zorlu mücadeleler bekliyor. Afrika temsilcisi, ilk maçını 17 Haziran'da son dünya şampiyonu Arjantin'e karşı oynayacak. Bu kritik karşılaşmanın ardından grup aşamasında Avrupa'nın güçlü ve disiplinli takımı Avusturya ve Asya kıtasının temsilcisi Ürdün ile karşı karşıya gelecekler.

Bilgi olarak hatırlatmak gerekirse, Cezayir Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihindeki en yüksek ve başarılı sonucu, 2014 yılında Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada kaydedilmişti. O dönemde bu cesur takım, tarihinde ilk kez grup aşamasını başarıyla geçmiş, son 16 turuna kadar yükselmiş ve geleceğin şampiyonu Almanya'ya karşı çok dirençli bir oyun sergilemişti. Bakalım Ibrahim Maza ve arkadaşları bu kez Messi engelini aşıp yeni bir tarih yazabilecekler mi?

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