Leverkusen'de sansasyon: Stuttgart, Bayer'i 4-2 mağlup etti

·6·Spor
Leverkusen'de sansasyon: Stuttgart, Bayer'i 4-2 mağlup etti

Almanya Bundesliga8. haftası kapsamında oynanan iki önemli karşılaşma sona erdi. Leverkusen'deki BayArena stadyumunda gerçek bir gol şölenine tanıklık eden taraftarlar beklenmedik bir sansasyona şahit oldu; turnuvanın liderlik mücadelesi veren takımlarından Bayer, kendi sahasında Stuttgart'a 2-4 mağlup oldu.

Paralel olarak oynanan bir diğer karşılaşmada ise RB Leipzig, deplasmanda Schalke'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirdi.

Leverkusen'de drama: Demirovic'ten resital ve Stuttgart galibiyeti

Bayer ile Stuttgart arasındaki mücadele ilk dakikalardan itibaren açık ve sert ataklarla başladı:

  • Konuk ekibin hızlı başlangıcı: 14. dakikada Ermedin Demirovic skoru açarken, 22. dakikada Jamie Leweling farkı ikiye çıkardı;

  • Schick'in cevabı: Ev sahibi ekipte 28. dakikada tecrübeli forvet Patrik Schick farkı bire indirerek heyecanı geri getirdi;

  • Stuttgart'ın belirleyici vuruşları: İkinci yarının başında, 51. dakikada Bilal El Khannouss skoru 1-3'e getirdi, 65. dakikada ise Demirovic duble yaparak maçın kaderini neredeyse belirledi;

  • Son çaba: 79. dakikada Ibrahim Maza tarafından atılan gol Bayer'i mağlubiyetten kurtaramadı; maç sonucu 2-4.

Bu galibiyetin ardından Stuttgart puanını 12'ye yükseltirken, 13 puanda kalan Bayer 6. sırada yer aldı.

Gelsenkirchen'de güven: Leipzig ilk üçte

Ligin alt sıralarında yer alan Schalke'ye konuk olan Leipzig, kalitesini tam anlamıyla sahaya yansıttı:

  • Nusa ve Romulo'dan goller: 37. dakikada Antonio Nusa skoru açtı, 78. dakikada ise Romulo konuk ekibin ikinci golünü atarak 2-0'lık galibiyeti perçinledi;

  • Puan durumunda sıçrama: Elde edilen 3 puanla 18 puana ulaşan Leipzig, turnuva tablosunda 3. sıraya yükseldi. 6 puanlı Schalke ise tehlikeli 17. sırada kalmaya devam ediyor.

Maç raporu ve kadrolar

Bayer — Stuttgart 2:4

  • Goller: Schick (28), Maza (79) — Demirovic (14, 65), Leweling (22), El Khannouss (51).

  • Bayer: Flekken, Gutierrez, Quansah, Tapsoba, Medina, Fernandes, Garcia (Boniface, 83), Vazquez (Hofmann, 62), Maza, Moreira (Tillman, 75), Schick.

  • Stuttgart: Seimen, Leweling, Jakel (Jeel, 65), Chabot, Hendriks, Karazor, Prömel, El Khannouss, Undav (Nartey, 72), Führich, Demirovic.

Schalke — Leipzig 0:2

  • Goller: Nusa (37), Romulo (78).

  • Schalke: Karius, Katich, Kurucay, Becker (Ebimbe, 83), Tanaka, Adamu (Lyubicic, 57), Karaman, Aouchiche, Ayhan (Jeko, 68), Hwang Hee-chan (Lasme, 83).

  • Leipzig: Vandevoordt, Lukeba, Raum, Henrichs (Baku, 76), Orban, Reitz (Baumgartner, 61), El-Aynaoui, Banzuzi (Seiwald, 85), Nusa, Gruda (Gomis, 76), Romulo (Bakayoko, 85).

BundesligaBayer LeverkusenStuttgartRB LeipzigFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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