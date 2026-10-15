Marsilya — Olympiakos Pire: Kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Marsilya — Olympiakos Pire karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.
Marsilya ilk 11'i: 12. De Lange J., 22. Vea T. (kaptan), 18. Meite B., 21. Aguerd N., 33. Emerson, 6. Nnadi T., 7. Gomes A., 8. Abdelli H., 48. Abdalla K., 11. Maupay N., 14. Paixao I.
Marsilya yedekleri: 74. Bezahaf K., 4. Egan-Riley K., 25. Garcia U., 9. Gouiri A., 77. Harit A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G., 46. Coum Mbondo A., 43. Mmadi T., 29. Moumbagna F., 40. Van Neck J., 92. Vermot T.
Marsilya teknik direktörü: Genesio B.
Olympiakos Pire ilk 11'i: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (kaptan), 5. Pirola L., 70. Onyemaechi B., 15. Puerta G., 32. Hezze S., 10. Martins J., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.
Olympiakos Pire yedekleri: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 7. Fortounis K., 19. Freuler R., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 8. Sa G., 4. Smailovic Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N.
Olympiakos Pire teknik direktörü: Alguacil I.
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