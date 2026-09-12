Marsilya deplasmanda diz çöktü, Rennes zirveye yerleşti: Fransa'da 4. hafta sürprizi

Fransa Ligue 1'de 4. hafta karşılaşmaları beklenmedik ve çarpıcı sonuçlarla devam ediyor. Ligin favorilerinden biri olarak gösterilen Marsilya, zorlu rakibi Rennes'e konuk olduğu maçta 1-0'lık skorla mağlup oldu. Taktiksel açıdan oldukça çekişmeli ve mücadele dolu geçen karşılaşmada tek gol, ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Adrien Thomasson'dan geldi. Bu değerli galibiyet, Rennes'i 10 puanla ligin mutlak lideri konumuna taşırken, yıldızlar topluluğu Marsilya'yı ciddi bir krizin eşiğine getirdi. Peki, ev sahibi ekip yıldızlı Marsilya'yı nasıl durdurdu, Højbjerg ve Gouiri önderliğindeki hücum hattı neden sessiz kaldı ve puan tablosundaki bu sansasyonel değişim ne anlama geliyor?

Kırılma anı: 52. dakika ve Thomasson'un 'altın' golü

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve temkinli bir taktiksel mücadeleyle başladı:

İlk yarıda eşitlik: Her iki takım da savunma disiplinine sadık kaldı; Samba (Rennes) ve de Lange (Marsilya) kalelerini gole kapatarak soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

52. dakika - Buzların erimesi: İkinci yarının başında baskıyı artıran Rennes amacına ulaştı; orta sahada etkili bir oyun sergileyen Adrien Thomasson, rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.

Marsilya'nın geç kalan baskısı: Skor dezavantajına düşen konuk ekip teknik heyeti; Maupay, Abdallah ve Moumbagna gibi isimleri sahaya sürerek durumu düzeltmeye çalıştı ancak Rennes'in düzenli savunması hatasız bir performans sergiledi.

Puan durumunda patlama: Rennes zirvede, Marsilya 12. sırada!

Bu galibiyet Ligue 1 puan durumundaki dengeleri kökten değiştirdi:

10 puan ve 1. sıra: Seri galibiyetlerle puanını 10'a çıkaran Rennes, Fransa şampiyonasında tek başına liderlik koltuğuna oturdu.

Marsilya'nın şanssız başlangıcı: Pierre-Emile Højbjerg ve Amine Harit gibi yıldızlara sahip konuk ekip, 4 hafta sonunda sadece 3 puanla 12. sırada kaldı.

Alt sıralar tehlikesi: Yüksek hedefleri olan Marsilya'nın sezon başındaki bu puan kayıpları, taraftarlar ve yönetim arasında ciddi huzursuzluklara yol açıyor.

Taktiksel disiplin, bireysel yeteneklerin önüne geçti

Bu karşılaşma, Rennes'in bu sezon tesadüfen zirveye çıkmadığını kanıtladı. Samba önderliğindeki savunma hattı, Ruo ve Cresswell'in orta sahadaki güven veren oyunu, Marsilya'nın hücum üçlüsü Paixão, Gouiri ve Gomes'e boş alan bırakmadı. İkinci yarıda Soumaré'nin yerine oyuna giren Mousa Al-Tamari'nin oyun temposunu artırması da galibiyetin anahtarlarından biri oldu.

Sizce, minimal galibiyetlerle liderliği ele geçiren Rennes, tüm sezon boyunca PSG ve diğer devlere karşı şampiyonluk yarışını sürdürebilir mi? Geniş bir kadroya sahip Marsilya'nın bu kadar kötü bir başlangıç yapmasının temel sebebi nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Fransa futbolundaki bu sansasyonel gelişmeleri tüm taraftarlarla tartışın!