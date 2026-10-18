Angers - Marsilya: kadrolar ve canlı anlatım
Fransa Ligue 1 kapsamındaki Angers - Marsilya karşılaşması 18 Ekim, 18:00 (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.
Angers ilk 11'i: 1. Lopes A., 2. Arcus C., 27. Raolisoa L., 6. Mouton L., 34. Gernigon M., 14. Belkhdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (kaptan), 18. Allevinah J., 19. El Melali F., 10. Sbai A.
Angers yedekleri: 26. Berymon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibrin H., 17. Kalulu G., 20. Lere M., 9. Peter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.
Angers teknik direktörü: Gilli S.
Marsilya ilk 11'i: 1. De Lange J., 22. Weah T. (kaptan), 4. Egan-Riley K., 19. Kondogbia G., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Harit A., 8. Abdelli H., 14. Paixao I., 9. Gouiri A.
Marsilya yedekleri: 48. Abdallah K., 21. Aguerd N., 74. Bezahaf K., 25. Garcia U., 7. Gomes A., 11. Maupay N., 18. Meite B., 43. Mmadi T., 92. Vermot T.
Marsilya teknik direktörü: Genesio B.
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