Futbol tarihindeki mutlak rekor: Ronaldo'nun kazancı 2 milyar doları aştı

·11·Spor
Futbol tarihindeki mutlak rekor: Ronaldo'nun kazancı 2 milyar doları aştı

Portekiz milli takımı ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün yıldızı Cristiano Ronaldo dünya sporunda yeni bir finansal zirveye ulaştı.

ABD'nin prestijli Forbes dergisinin hesaplamalarına göre, 41 yaşındaki efsanevi forvetin kariyeri boyunca elde ettiği toplam kazanç 2 milyar doları aşarak spor tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk futbolcu olarak resmen kayıtlara geçti. Sadece saha içindeki sonuçlarıyla değil, aynı zamanda devasa iş imparatorluğuyla da rekorları kırmaya devam ediyor.

Bir sezonda 300 milyon dolar: Ronaldo'nun kazancı nelerden oluşuyor?

Cristiano, dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde liderliğini açık ara koruyor. 2026/2027 sezonundaki toplam gelirinin 300 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor:

  • Kulüp maaşı ve bonuslar: 250 milyon dolar — Al-Nassr formasıyla oynadığı maçlar için ödenen garanti ücret;

  • Ticari ve reklam anlaşmaları: 50 milyon dolar — kişisel markası (CR7), büyük küresel sponsorluk anlaşmaları ve girişimcilik faaliyetlerinden elde edilen gelir.

Listede Ronaldo'nun en yakın takipçisi olan Lionel Messi, onun iki katından fazla gerisinde kalırken (145 milyon dolar), ilk üçü 100 milyon dolarlık göstergeyle Kylian Mbappé tamamlıyor.

Forbes'a göre: En çok kazanan TOP-10 futbolcu

Sıralamadaki 10 golcünün toplam yıllık geliri yaklaşık 942 milyon doları buluyor (vergiler ve menajerlik ücretleri düşülmeden önce):

  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) — 300 milyon $

  • Lionel Messi (Inter Miami) — 145 milyon $

  • Kylian Mbappé (Real Madrid) — 100 milyon $

  • Erling Haaland (Manchester City) — 85 milyon $

  • Vinícius Júnior (Real Madrid) — 76 milyon $

  • Lamine Yamal (Barcelona) — 55 milyon $

  • Sadio Mané (Al-Nassr) — 54 milyon $

  • Jude Bellingham (Real Madrid) — 45 milyon $

  • Harry Kane (Bayern Münih) — 42 milyon $

  • Mohamed Salah (Liverpool) — 40 milyon $

Listeden de görüleceği üzere, 40 yaşını aşmış olmasına rağmen Ronaldo, hem sportif hem de finansal açıdan genç nesiller için hala ulaşılamaz bir seviyede yer alıyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrForbesFutbolcu KazançlarıSpor Ekonomisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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