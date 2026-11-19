Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki kariyerini sonlandırmasının ardından ülke futbolunda sadece liderlik değil, aynı zamanda finansal sorunların da baş gösterdiği belirtiliyor. Portekizli futbol menajeri Miguel Alfonso, yıldız oyuncunun ayrılışının 2030 Dünya Kupası'na kadar federasyona yaklaşık 85 milyon avro kaybettirebileceğini iddia etti.

Alfonso bu görüşleriyle, Ronaldo'nun Portekiz futbolu için öneminin sadece sahadaki sonuçlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Ona göre, şu anda milli takımda Cristiano'nun yerini doldurabilecek bir lider eksikliği yaşanıyor.

Ronaldo gitti ama yerini dolduracak bir lider yok

Miguel Alfonso, "Euro-Football.Ru" yayınına verdiği özel röportajda Portekiz milli takımındaki mevcut durumu değerlendirdi.

«Şu anda bir dizi sorun mevcut. Ronaldo ayrıldıktan sonra milli takımda gerçek bir lider ortaya çıkmadı.

Şu an üç futbolcu bu statüye aday olsa da, hiçbiri takımın ana simgesi haline gelemiyor», — dedi menajer.

Ona göre, Ronaldo'nun milli takımdaki yerini doldurmak sadece futbol becerisiyle ilgili değil. Cristiano yıllar boyunca takımın ana sembolü ve taraftarlar için en büyük ilgi kaynaklarından biri olmuştur.