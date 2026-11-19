Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı Portekiz'e 85 milyon avroya mal olabilir
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki kariyerini sonlandırmasının ardından ülke futbolunda sadece liderlik değil, aynı zamanda finansal sorunların da baş gösterdiği belirtiliyor. Portekizli futbol menajeri Miguel Alfonso, yıldız oyuncunun ayrılışının 2030 Dünya Kupası'na kadar federasyona yaklaşık 85 milyon avro kaybettirebileceğini iddia etti.
Alfonso bu görüşleriyle, Ronaldo'nun Portekiz futbolu için öneminin sadece sahadaki sonuçlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Ona göre, şu anda milli takımda Cristiano'nun yerini doldurabilecek bir lider eksikliği yaşanıyor.
Ronaldo gitti ama yerini dolduracak bir lider yok
Miguel Alfonso, "Euro-Football.Ru" yayınına verdiği özel röportajda Portekiz milli takımındaki mevcut durumu değerlendirdi.
«Şu anda bir dizi sorun mevcut. Ronaldo ayrıldıktan sonra milli takımda gerçek bir lider ortaya çıkmadı.
Şu an üç futbolcu bu statüye aday olsa da, hiçbiri takımın ana simgesi haline gelemiyor», — dedi menajer.
Ona göre, Ronaldo'nun milli takımdaki yerini doldurmak sadece futbol becerisiyle ilgili değil. Cristiano yıllar boyunca takımın ana sembolü ve taraftarlar için en büyük ilgi kaynaklarından biri olmuştur.
Federasyon 85 milyon avro kaybedebilir
Alfonso, en ciddi sorun olarak finansal kayıplara dikkat çekti. Ona göre federasyon, Ronaldo'nun ayrılışının ardından gelirlerdeki düşüşe karşı kısa vadeli bir çözüm bulamadı.
Menajerin hesaplamalarına göre, 2030 Dünya Kupası'na kadar oluşacak kayıplar yaklaşık 85 milyon avroyu bulabilir.
Bununla birlikte, Portekiz Futbol Federasyonu'nun bu yıl yıllık bütçesini 210 milyon avrodan 240 milyon avroya çıkarmayı planladığı söyleniyor. Bu planlar ışığında gelirlerin azalması, kurum için ek zorluklar yaratabilir.
Alfonso, federasyonun Ronaldo'nun milli takım sisteminde kalması için onunla müzakere etmesi gerekebileceğini de göz ardı etmedi.
Ronaldo'nun etkisi saha ile sınırlı değil
Menajerin görüşleri Cristiano Ronaldo'nun Portekiz futbolundaki yerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Milli takımdaki varlığının, sportif sonuçların yanı sıra ticari ilgi ve finansal gelirler üzerinde de etkili olduğu vurgulanıyor.
Ronaldo şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde kariyerini sürdürüyor. Milli takımla ilgili gelecekteki rolü ise Portekiz futbolunun en çok tartışılan konularından biri olmaya devam edecek.
Elbette, 85 milyon avroluk rakam Miguel Alfonso'nun kendi hesaplaması olup, bağımsız olarak doğrulanmış bir finansal tahmin olduğu bilgisi verilmemiştir. Ancak bu açıklama önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Portekiz futbolu, Ronaldo olmadan yeni bir lider ve sürdürülebilir bir finansal model oluşturabilecek mi?
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