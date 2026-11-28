Forbes sıralaması verilerine göre, 27 Kasım 2026 günü girişimci Elon Muskın net serveti bir gün içinde 39,3 milyar dolar (yüzde 4,78) arttı. Sonuç olarak toplam sermayesi 862,8 milyar dolara ulaşarak, dünya milyarderleri arasında günlük artış bazında mutlak lider oldu.

Servetteki bu keskin artışın sebebi ne?

Musk'ın sermayesindeki bu ani yükselişe SpaceX hisselerinin işlemlerde yüzde 5,46 (gece işlemlerinde ise yüzde 7'den fazla) değer kazanması ana itici güç oldu. Buna teknoloji sektöründeki genel olumlu dinamikler ve milyarderin ABD'deki çocuklara SpaceX hisselerini verme (transfer etme) programını genişletme hakkındaki açıklaması neden oldu.

Temel göstergeler ve milyarderler sıralamasındaki durum

Bununla birlikte, son bir gündeki rekor artışa rağmen, geçtiğimiz bir hafta boyunca Musk'ın toplam serveti 25,3 milyar dolar azalmıştı. 27 Kasım günü sermayesi en çok artan dünya milyarderleri üçlüsü şu şekilde oluştu:

No Milyarder Şirketi / Faaliyeti Günlük servet artışı 1 Elon Musk SpaceX, Tesla +39,3 milyar dolar (+%4,78) 2 Jeff Bezos Amazon kurucusu +8,6 milyar dolar 3 Mark Zuckerberg Meta yöneticisi +6,5 milyar dolar

Sizce, Elon Musk'ın toplam sermayesi önümüzdeki aylarda tarihte ilk kez 1 trilyon dolarlık barajı aşabilecek mi?

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