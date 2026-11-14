Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo ile çalışmanın nasıl olduğunu anlattı: «O gerçek bir profesyonel»

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Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo ile çalışmanın nasıl olduğunu anlattı: «O gerçek bir profesyonel»

«Al-Nassr» kulübünün eski teknik direktörü Rudi Garcia, ünlü forvet Cristiano Ronaldo ile Suudi Arabistan'da birlikte çalıştığı döneme dair izlenimlerini ve ilginç anılarını paylaştı. Ona göre, Portekizli yıldızla çalışmak hem çok kolay hem de bir o kadar sorumluluk gerektiren bir durumdu.

«Antrenmana ilk gelen ve en son çıkan oydu»

The Athletic yayın organının aktardığı bilgilere göre, Rudi Garcia, Ronaldo'nun futbola olan sonsuz sevgisini ve profesyonelliğini övgüyle anlattı. Teknik direktör, Cristiano'nun tutumuyla takımdaki diğer genç futbolculara da her zaman örnek olduğunu vurguladı.

«Onunla çalışmak çok kolaydı çünkü o harika bir futbolcu ve bunu herkes biliyor. Aynı zamanda çok iyi bir insan ve gerçek bir profesyonel. Duygularını gördüğünüzde, futbolla yaşadığını anlıyorsunuz» — dedi Garcia.

Ayrıca eski teknik direktör, Ronaldo'nun antrenmanlardaki aşırı ciddi yaklaşımını özellikle hatırlattı:

«Buna bizzat şahit oldum. Antrenmana ilk gelen ve en son çıkan oydu. Antrenmanlardaki küçük maçlarda kazandığı zaferleri bile sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlar, o meşhur gol sevincini tekrarlardı».

Teknik direktör ve futbolcu kariyeri

Detaylar

Rudi Garcia'nın «Al-Nassr» dönemi

Haziran 2022 — Nisan 2023

Cristiano Ronaldo'nun kulübü

2023'ün başından beri «Al-Nassr» kadrosunda

Temel özelliği

Yüksek profesyonellik, liderlik ve durmak bilmeyen çalışma azmi

Antrenman ortamı

Küçük maçlardaki galibiyetleri bile büyük bir tutkuyla kutlamak

Teknik direktör ve yıldız arasındaki iş birliği geçmişi

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan kulübü Cristiano Ronaldo ile tam da Rudi Garcia'nın yönetimde olduğu dönemde sözleşme imzalamıştı. Teknik direktör Nisan 2023'te kulüpten ayrılmış olsa da, Portekizli forvet hakkında her zaman olumlu ifadeler kullanmaktadır. Ronaldo ise bugüne kadar «Al-Nassr» formasıyla rekorlarını tazelemeye devam ediyor.

Sizce 41 yaşına yaklaşmasına rağmen hala yüksek formunu koruyan Cristiano Ronaldo'nun temel sırrı nedir? Fikrinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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