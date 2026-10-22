Cristiano Ronaldo 20 milyon avroluk su fabrikası kuruyor

·8·Dünya
Cristiano Ronaldo 20 milyon avroluk su fabrikası kuruyor

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ülkenin kuzeyindeki Gostey köyünde bir maden suyu üretim tesisi kuruyor. Projeye yaklaşık 20 milyon avro yatırım yapılması planlanıyor.

Portekiz haber ajansı Lusa'nın bildirdiğine göre proje, futbolcu ve Grupo Outeirinho şirketine eşit hisselerle ait olan Maravilha Decimal girişimi tarafından yürütülüyor. Her iki taraf da şirketin yüzde 50 hissesine sahip.

Şu anda fabrika inşaatı için arazi hazırlığı ve temel atma çalışmaları devam ediyor. Tesisin 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 2028 yılı başında üretime geçilmesi planlanıyor.

Fabrika, yılda 500-600 milyon litre suyu cam ve plastik şişelere paketleme kapasitesine sahip olacak. Başlangıçta tesiste 30-35 kişilik istihdam yaratılması bekleniyor. Üretim hacmi arttıkça çalışan sayısı da artabilir.

Proje kapsamında Gostey köyündeki doğal kaynak suyu kullanılacak. Ürünün ağırlıklı olarak dış pazarlara ihraç edilmesi planlanıyor. ABD de hedeflenen pazarlar arasında yer alıyor. Su için özel şişe tasarımı ise İtalya'da geliştiriliyor.

Bu, Ronaldo'nun dahil olduğu su işi projelerinden biridir. Yeni girişim, Portekiz'in paketlenmiş su pazarında faaliyet gösteren Grupo Outeirinho ile ortaklaşa yürütülüyor.

Cristiano RonaldoGrupo OuteirinhoMaravilha DecimalPortekizYatırım
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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