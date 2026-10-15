Panathinaikos - Borac Banja Luka: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Panathinaikos - Borac Banja Luka karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Panathinaikos ilk 11'i: 1. Penya I., 10. Andino S., 2. Calabria D., 22. Kamara E., 9. Dessers S., 6. de Vrij S. (kaptan), 42. Kangwa K., 77. Kyriakopoulos G., 21. Unai A., 20. Taborda V., 55. van Drongelen R.
Panathinaikos teknik direktörü: Neestrup J.
Borac Banja Luka ilk 11'i: 72. Jurkas M., 4. Cipeletic B., 16. Herrera S., 12. Hiros A., 18. Jojic M., 7. Juricic L., 2. Meijers B., 98. Ogrinec S., 44. Roguljic A., 6. Sanicanin S. (kaptan), 77. Savic S.
Borac Banja Luka teknik direktörü: Marinovic V.
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