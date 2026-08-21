Konferans Ligi play-off turundaki tüm sonuçlar

·1·Spor
Konferans Ligi play-off turundaki tüm sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde 2026/27 sezonunun ana aşamasına kalmak için oynanan son eleme, yani play-off turunun ilk maçları tamamlandı. Özbekistanlı genç savunmacı Behruz Karimov'un forma giydiği İsviçre kulübü Lugano önemli bir galibiyet alırken, Avrupa'nın birçok devi deplasmanda kazandı.

Lugano'nun önemli galibiyeti ve devlerin deplasman yürüyüşü

Lugano, sahasında Maccabi Tel Aviv'i 2-1 mağlup ederek lig aşamasına doğru önemli bir adım attı. Özbekistanlı lejyoner Behruz Karimov, takımının ana aşamaya kalması hâlinde Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilecek.

Monaco, Ajax ve Azerbaycan temsilcisi Qarabağ deplasmandan galibiyetle dönerken Atalanta ve Brighton beklenmedik şekilde golsüz beraberlikle yetindi.

Konferans Ligi. Play-off turu ilk maçlarının tüm sonuçları (20 Ağustos)

Maç

Skor

Maç

Skor

Lugano — Maccabi Tel Aviv

2:1

Tromsø — Brighton

0:0

Sion — Ajax

2:4

Atalanta — Hapoel Tel Aviv

0:0

Górnik Zabrze — Monaco

2:3

Inter Turku — Copenhagen

0:0

Twente — Qarabağ

0:1

Gent — Hibernian

0:0

Motherwell — Freiburg

1:3

Braga — Austria Wien

2:0

Getafe — Partizan

3:1

Midtjylland — Rijeka

2:0

Rangers — Jablonec

1:0

Nordsjælland — St. Gallen

1:0

Víkingur — Borac Banja Luka

1:3

Lincoln — Larne

0:2

Panathinaikos — Hradec Králové

2:2

Hajduk — Raków

2:2

Hearts — Rapid

2:2

Drita — Inter Escaldes

2:2

PAOK — Brann

1:1

KÍ Klaksvík — Riga FC

0:0

Dínamo City — Pafos

1:1

Shamrock Rovers — KuPS

1:1

Rövanş maçları ne zaman oynanacak?

Bu eşleşmelerdeki belirleyici rövanş maçları 27 Ağustos'ta oynanacak. Bu maçları kazanan takımlar, Konferans Ligi'nin 2026/27 sezonu ana, yani lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Sizce Behruz Karimov'un forma giydiği Lugano, deplasmandaki maçta da avantajını koruyarak ana aşamaya kalmayı başarabilecek mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli sonuçları futbolseverlerle hemen paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avrupa Ligi play-off turunun tüm sonuçları: Salah'ın takımı mağlup olduAvrupa Ligi play-off turunun tüm sonuçları: Salah'ın takımı mağlup olduBugün, 06:03Juventus transfer piyasası: öncelik ve bek adaylarıJuventus transfer piyasası: öncelik ve bek adaylarıBugün, 01:39Manchester City, Palmeiras’ın kanat oyuncusu Allan Elias’ı transfer etmek istiyorManchester City, Palmeiras’ın kanat oyuncusu Allan Elias’ı transfer etmek istiyorBugün, 00:39Aston Villa, Fikayo Tomori'yi kadrosuna katmak istiyorAston Villa, Fikayo Tomori'yi kadrosuna katmak istiyorDün, 23:34Deco, Rodri hakkında açık konuştu: “Onu Real Madrid’den almak için transfer etmedik”Deco, Rodri hakkında açık konuştu: “Onu Real Madrid’den almak için transfer etmedik”Dün, 22:49Oleksandr Usyk, Muhammad Ali ile olası tarihi maçın ayrıntılarını açıkladıOleksandr Usyk, Muhammad Ali ile olası tarihi maçın ayrıntılarını açıkladıDün, 22:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)