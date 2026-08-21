Konferans Ligi play-off turundaki tüm sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde 2026/27 sezonunun ana aşamasına kalmak için oynanan son eleme, yani play-off turunun ilk maçları tamamlandı. Özbekistanlı genç savunmacı Behruz Karimov'un forma giydiği İsviçre kulübü Lugano önemli bir galibiyet alırken, Avrupa'nın birçok devi deplasmanda kazandı.

Lugano'nun önemli galibiyeti ve devlerin deplasman yürüyüşü

Lugano, sahasında Maccabi Tel Aviv'i 2-1 mağlup ederek lig aşamasına doğru önemli bir adım attı. Özbekistanlı lejyoner Behruz Karimov, takımının ana aşamaya kalması hâlinde Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilecek.

Monaco, Ajax ve Azerbaycan temsilcisi Qarabağ deplasmandan galibiyetle dönerken Atalanta ve Brighton beklenmedik şekilde golsüz beraberlikle yetindi.

Konferans Ligi. Play-off turu ilk maçlarının tüm sonuçları (20 Ağustos)

Maç Skor Maç Skor Lugano — Maccabi Tel Aviv 2:1 Tromsø — Brighton 0:0 Sion — Ajax 2:4 Atalanta — Hapoel Tel Aviv 0:0 Górnik Zabrze — Monaco 2:3 Inter Turku — Copenhagen 0:0 Twente — Qarabağ 0:1 Gent — Hibernian 0:0 Motherwell — Freiburg 1:3 Braga — Austria Wien 2:0 Getafe — Partizan 3:1 Midtjylland — Rijeka 2:0 Rangers — Jablonec 1:0 Nordsjælland — St. Gallen 1:0 Víkingur — Borac Banja Luka 1:3 Lincoln — Larne 0:2 Panathinaikos — Hradec Králové 2:2 Hajduk — Raków 2:2 Hearts — Rapid 2:2 Drita — Inter Escaldes 2:2 PAOK — Brann 1:1 KÍ Klaksvík — Riga FC 0:0 Dínamo City — Pafos 1:1 Shamrock Rovers — KuPS 1:1

Rövanş maçları ne zaman oynanacak?

Bu eşleşmelerdeki belirleyici rövanş maçları 27 Ağustos'ta oynanacak. Bu maçları kazanan takımlar, Konferans Ligi'nin 2026/27 sezonu ana, yani lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Sizce Behruz Karimov'un forma giydiği Lugano, deplasmandaki maçta da avantajını koruyarak ana aşamaya kalmayı başarabilecek mi?

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