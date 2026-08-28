Avrupa Sahnesinde Bir Özbek Daha: Behruz Karimov Konferans Ligi'nde Mücadele Edecek!

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Avrupa Sahnesinde Bir Özbek Daha: Behruz Karimov Konferans Ligi'nde Mücadele Edecek!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde eleme maçları tamamlandı. Turnuvanın ana aşamasında kıtanın farklı ülkelerinden toplam 36 takım yenilenen lig formatında şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuvanın ana aşaması için resmi kura çekimi bugün, 28 Ağustos günü Taşkent saatiyle 17:00'de gerçekleşecek ve her kulübün karşılaşacağı 6 rakip resmen belli olacak.

«Lugano» ve Behruz Karimov Avrupa sahnesinde

Özbekistanlı futbolseverler için bu sezon Konferans Ligi ayrı bir ilgi uyandırıyor. Yetenekli savunma oyuncumuz Behruz Karimov formasını terlettiği İsviçre'nin «Lugano» kulübü, eleme turlarını başarıyla geçerek turnuvanın ana aşamasına yükseldi.

Soydaşımız artık Avrupa'nın önde gelen kulüplerine karşı oynayacağı maçlarda yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Kura öncesi 6 torbanın tam listesi:

1. Torba:

  • «Atalanta» (İtalya), «Braga» (Portekiz), «Ajax» (Hollanda), «Freiburg» (Almanya), «Monaco» (Fransa), «Kopenhag» (Danimarka).

2. Torba:

  • «Midtjylland» (Danimarka), «Crvena Zvezda» (Sırbistan), «Gent» (Belçika), «Panathinaikos» (Yunanistan), «Pafos» (Kıbrıs), «Brighton» (İngiltere).

3. Torba:

  • «Lugano» (İsviçre), «Getafe» (İspanya), KuPS (Finlandiya), «Twente» (Hollanda), «Borac» Banja Luka (Bosna-Hersek), «Sint-Truiden» (Belçika).

4. Torba:

  • «Lincoln Red Imps» (Cebelitarık), «Brann» (Norveç), «Hearts» (İskoçya), «Kairat» (Kazakistan), «Trabzonspor» (Türkiye), «Universitatea» (Romanya).

5. Torba:

  • «Riga» (Letonya), «Hajduk» (Hırvatistan), «Jablonec» (Çekya), AGF (Danimarka), «Nordsjaelland» (Danimarka), «Inter Escaldes» (Andorra).

6. Torba:

  • «Thun» (İsviçre), CSKA Sofya (Bulgaristan), «Kauno Zalgiris» (Litvanya), «Mjallby» (İsveç), «Iberia 1999» (Gürcistan), «Egnatia» (Arnavutluk).

Devlerin Çatışması: «Ajax», «Atalanta» ve «Brighton»

Konferans Ligi'nin 1. torbasında Avrupa'nın deneyimli devleri olan İtalya'dan «Atalanta», Hollanda'dan «Ajax» ve Fransa'dan «Monaco» kulüpleri yer alıyor.

Ayrıca 2. torbada İngiltere Premier Ligi'nin güçlü temsilcisi «Brighton» ve İspanya La Liga'dan «Getafe» takımlarının bulunması, turnuvanın kıran kırana geçeceğinin bir göstergesidir.

Bugün saat 17:00'de başlayacak kura sonuçlarına göre her takım (Behruz Karimov'un «Lugano» kulübü dahil) her torbadan birer rakip ile eşleşecek (toplam 6 maç; 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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