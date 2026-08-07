Konferans Ligi’nde gol şovu: İlk maçların tüm özeti ve skorlar

Avrupa Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda ilk maçlar oynandı. Öne çıkan karşılaşmalarda Hollanda’nın Ajax ve Twente kulüpleri etkileyici galibiyetler alırken, Kazakistan’ın Tobol takımı için Sırbistan deplasmanı gerçek bir kâbusa dönüştü.

Turnuvanın bu turunda sahaya çıkan birçok Avrupa devi, rövanş öncesinde play-off turu biletini neredeyse garantiledi.

Hollanda kulüplerinden gövde gösterisi ve Tobol’un ağır yenilgisi

Amsterdam’ın Ajax kulübü sahasında İrlanda temsilcisi Shelbourne’ü konuk ederek rahat bir 3-1 galibiyet aldı. Hollanda’nın bir diğer temsilcisi Twente ise Slovakya’nın DAC 1904 takımının filelerini altı kez havalandırdı ve karşılaşmayı 6-0kazandı.

Kazakistan’ın Tobol kulübü Sırbistan’da Partizan’a konuk oldu ve beklenmedik şekilde farklı bir skorla 0-3 mağlup oldu. Portekiz’in Braga ve Ukrayna’nın Dinamo Kyiv takımları ise kendi maçlarında 1-0’lık kritik galibiyetler elde etti.

Konferans Ligi. 3. eleme turu (İlk maçlar)

6 Ağustos’ta oynanan maçların sonuçları:

Ajax (Hollanda) — Shelbourne (İrlanda) 3-1

Twente (Hollanda) — DAC 1904 (Slovakya) 6-0

Partizan (Sırbistan) — Tobol (Kazakistan) 3-0

Dinamo Kyiv (Ukrayna) — Qarabağ (Azerbaycan) 1-0

Braga (Portekiz) — Dinamo Minsk (Belarus) 1-0

CFR Cluj (Romanya) — Tromsø (Norveç) 0-5

Žalgiris (Litvanya) — Hajduk (Hırvatistan) 2-5

Paide (Estonya) — Rapid (Avusturya) 1-4

Debrecen (Macaristan) — Kopenhag (Danimarka) 0-3

Sheriff (Moldova) — St. Gallen (İsviçre) 1-3

IFK Göteborg (İsveç) — Gent (Belçika) 0-1

Beitar (İsrail) — Austria Wien (Avusturya) 1-2

Hapoel (İsrail) — Katowice (Polonya) 2-0

Valur (İzlanda) — Nordsjælland (Danimarka) 0-2

Lugano (İsviçre) — Runavík (Faroe Adaları) 2-0

Bohemians (İrlanda) — Midtjylland (Danimarka) 0-2

Rijeka (Hırvatistan) — Ilves (Finlandiya) 1-0

Riga FC (Letonya) — Győr (Macaristan) 1-0

Jablonec (Çekya) — RFS (Letonya) 2-0

Inter Turku (Finlandiya) — Vaduz (Lihtenştayn) 2-1

Inter Escaldes (Andorra) — Flora (Estonya) 1-0

Borac Banja Luka (Bosna-Hersek) — Vitebsk (Belarus) 1-0

Noah (Ermenistan) — Sion (İsviçre) 2-2

HJK (Finlandiya) — Motherwell (İskoçya) 1-1

Raków (Polonya) — Hammarby (İsveç) 0-0

Rövanş maçları ne zaman?

Play-off turuna yükselecek tüm takımların durumu, gelecek hafta 13 Ağustos tarihinde oynanacak rövanş maçlarının ardından netlik kazanacak.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında tanıdıklarınızla paylaşın!