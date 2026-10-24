Kamoliddin Tojiyev, Neftchi karşısındaki dramatik mağlubiyetin ardından şaşırtıcı açıklamalarda bulundu

·4·Spor
Kamoliddin Tojiyev, Neftchi karşısındaki dramatik mağlubiyetin ardından şaşırtıcı açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 25. hafta merkez mücadelesinde Taşkent'in Paxtakor takımı, kendi sahasında şampiyonluk yarışındaki ana rakibi Fergana'nın Neftchi kulübüne 1-3'lük skorla acı bir şekilde mağlup oldu. Bu yenilgi, başkent ekibini liderin 5 puan gerisine düşürdü.

Maçın ardından 'Aslanlar'ın teknik direktörü Kamoliddin Tojiyev basın toplantısına katıldı ve takımın ikinci yarıdaki tanınmaz haldeki oyunu, tartışmalı penaltı ve sakatlıklar hakkındaki sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi.

“İlk yarıda 3 gol atmalıydık”: Teknik direktörün şaşkınlığı

Tojiyev, maçın iki devresinin birbirinden keskin bir şekilde farklı olduğuna vurgu yaptı:

  • İlk yarıdaki tam üstünlük: “Oyuna çok iyi başladık ve ilk yarıyı tamamen kontrolümüz altında götürdük. Oluşturduğumuz 3 net pozisyonu değerlendirip en az 3 gol atabilirdik;

  • İkinci yarıdaki beklenmedik çöküş: İkinci yarıda ne olduğunu açıkçası ben de anlamadım. Sahaya tamamen başka bir takım çıkmış gibiydi. Futbolcular maçı 'kazandık' diye düşünerek rehavete mi kapıldılar, bilmiyorum. Yarın her şeyi inceleyip ciddi bir analiz yapacağız,” dedi teknik direktör.

Penaltı tartışması ve Zaid Tahsin'in durumu

Basın toplantısında hakem kararları ve kadrodaki kayıplar hakkında önemli detaylar paylaşıldı:

  • 89. dakikadaki penaltıya tepki: “Bizim lehimize verilen penaltıyı tekrar izlemedim ama kalemize çalınan son penaltı pozisyonunu inceledim. Orada rakibi çekiştirme veya itme gibi bir durum yoktu. Hakemler bunu nasıl değerlendiriyor, bilmiyorum;

  • Ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcu: Zaid Tahsin'in durumunun ne olduğunu henüz bilmiyorum. Stadyumdan doğrudan ambulansla hastaneye kaldırıldı, doktorlar henüz kesin teşhisi açıklamadı.”

Şampiyonluk kaderi: “Henüz şansımız bitmedi”

Puan durumundaki 5 puanlık farka rağmen, Paxtakor hocası pes etmeye niyetli olmadığını vurguladı:

  • Önümüzde 5 hafta var: Sezonun bitimine daha 5 hafta var. Futbolda kimin kimi yeneceğini kimse yüzde 100 kesinlikle tahmin edemez;

  • Mücadele devam ediyor: “Şansımız biraz azalmış olabilir ancak tamamen kaybolmadı. Şampiyon olmak için sonuna kadar savaşacağız,” diyerek sözlerini noktaladı Kamoliddin Tojiyev.

PaxtakorNeftchiSüper LigKamoliddin TojiyevÖzbekistan Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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