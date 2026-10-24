Kamoliddin Tojiyev, Neftchi karşısındaki dramatik mağlubiyetin ardından şaşırtıcı açıklamalarda bulundu

İlk yarıdaki tam üstünlük: “Oyuna çok iyi başladık ve ilk yarıyı tamamen kontrolümüz altında götürdük. Oluşturduğumuz 3 net pozisyonu değerlendirip en az 3 gol atabilirdik;

İkinci yarıdaki beklenmedik çöküş: İkinci yarıda ne olduğunu açıkçası ben de anlamadım. Sahaya tamamen başka bir takım çıkmış gibiydi. Futbolcular maçı 'kazandık' diye düşünerek rehavete mi kapıldılar, bilmiyorum. Yarın her şeyi inceleyip ciddi bir analiz yapacağız,” dedi teknik direktör.