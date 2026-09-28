Süper Lig'de Eylül ayının en iyi teknik direktörü kim olacak?

Özbekistan Süper Ligi'nde Eylül ayının en iyi teknik direktörü ödülü için adaylar belli oldu. Ay boyunca takımlarını yüksek sonuçlara taşıyan beş uzman bu adaylık için yarışacak.

Dikkat çekici olan, adaylar arasında Eylül ayını mağlubiyetsiz geçiren teknik direktörlerin yanı sıra, takımı kısa sürede önemli sonuçlar gösteren uzmanların da bulunmasıdır.

Tojiyev ve Berdiyev — maksimum sonuçla

Paxtakor teknik direktörü Kamoliddin Tojiyev, Eylül ayında takımıyla maçları ideal sonuçla tamamladı.

Taşkent kulübü ay boyunca 3 maç yaptı ve hepsini kazandı. Paxtakor bu maçlarda rakip kalelere 8 gol atarken, kendi kalesinde 2 gol gördü.

Bu sonuç, Tojiyev'i ayın en iyi teknik direktörü ödülü için ana adaylardan biri haline getirdi.

Ancak ona Nasaf teknik direktörü Ro‘ziqul Berdiyev ciddi bir rekabet sunuyor.

Karşı kulübü de Eylül ayında 3 maç yaptı ve üçünü de kazandı. Ancak Nasaf'ın istatistikleri daha etkileyici görünüyor: takım 13 gol atıp sadece 3 gol yedi.

Yani, her iki teknik direktörün sonucu da yüzde 100 galibiyete dayanıyor.

Qosimov ve Kapadze de mücadelede

OKMK teknik direktörü Mirjalol Qosimov, Eylül ayında takımıyla 3 maça çıktı.

Almalıqlılar bu maçların ikisini kazanırken, birinde mağlup oldu.

Navbahor hocası Timur Kapadze ise Eylül ayında takımına 2 galibiyet kazandırdı. Namanganlılar bir maçta daha beraberlik alarak ayı mağlubiyetsiz kapattı.

Böylece Kapadze'nin öğrencileri Eylül ayında sahadan hiç mağlup ayrılmadı.

G‘ofurov'un Surxon'u da göz ardı edilmedi

Adaylar arasında Surxon teknik direktörü Anvar G‘ofurov da var.

Termizliler Eylül ayında 3 maç yaptı ve ikisini kazandı. Bir maçta ise Surxon mağlubiyet yaşadı.

Böylece, ayın en iyi teknik direktörü ödülü için toplam beş uzman aday gösterildi.

Eylül ayı sonuçları

Teknik Direktör Takım Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Kamoliddin Tojiyev Paxtakor 3 3 0 0 Ro‘ziqul Berdiyev Nasaf 3 3 0 0 Mirjalol Qosimov OKMK 3 2 0 1 Timur Kapadze Navbahor 3 2 1 0 Anvar G‘ofurov Surxon 3 2 0 1

Özellikle Tojiyev ve Berdiyev arasındaki rekabet ayrı bir ilgi uyandırıyor. Her iki uzman da Eylül ayında üçer galibiyet kaydetti. Ancak Nasaf'ın 13 gol atıp sadece 3 gol yemesi, Berdiyev'in takımının hücum ve savunmadaki verimliliğini de ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, Paxtakor'un 8:2'lik gol averajı da Tojiyev'in takımının istikrarlı oyununu gösteriyor.

En iyi teknik direktör unvanı kime nasip olacak?

Eylül ayında Süper Lig'de birkaç teknik direktör takımıyla önemli sonuçlar elde etti. Adaylar arasında maksimum puanı toplayan iki uzman var, diğer teknik direktörler ise mağlubiyetsiz seri veya iki galibiyetle adaylıklarını gerekçelendirdi.

Artık nihai seçimde hangi teknik direktörün sonucunun daha yüksek değerlendirileceği belirleyici olacak.

Bir şey kesin: Eylül ayında Süper Lig'de teknik direktörler arasındaki rekabet, sahadaki mücadeleden daha az ilgi çekici değildi. Ödül kime verilirse verilsin, ayın ana kahramanları takımlarını galibiyetlere taşıyan uzmanlar oldu.