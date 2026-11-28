Eş zamanlı olarak Navoi'de Qizilqum, Taşkent temsilcisi Paxtakor ile karşı karşıya gelecek. Her iki maçın da saat 16:15'te başlaması planlanıyor.

Günün merkez mücadelesi Fergana'da gerçekleşecek. Neftchi, kendi sahasında Semerkant ekibi Dinamo'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip galip gelirse veya berabere kalırsa, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

Bugün, 28 Kasım Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftasından iki önemli karşılaşma oynanacak. Bu maçların sonuçlarına göre, ülke şampiyonunun ismi bugün belli olabilir.

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Şu anda Süper Lig puan durumunda Neftchi 64 puanla birinci sırada yer alıyor. Paxtakor 59 puanla ikinci, Navbahor ise 58 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Neftchi bugün en az bir puan alırsa, şampiyonluk kupası Fergana'da kalacak. Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi, bu durumda maçın ardından Neftchi için bir kupa töreni düzenlemeyi planlıyor.

Eğer Fergana ekibi Dinamo'ya mağlup olursa, şampiyonluk düğümü son haftaya kalacak. Böyle bir durumda sadece Neftchi ve Paxtakor'un değil, Navbahor'un da altın madalya şansı devam edecek.

Böylece bugünkü karşılaşmalar sadece şampiyonun kaderini belirlemekle kalmayıp, sezonun son haftası öncesinde rekabeti daha da heyecanlı hale getirebilir.

Bilgi notu: Neftchi en son 2025 sezonunda Özbekistan şampiyonu olmuştu. Takım bu başarıya 24 yıllık bir aradan sonra ulaşmıştı.