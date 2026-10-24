Paxtakor galibiyetinden sonra Islom Ismoilov neler söyledi?

Kaybedecek şeyi olan takım: «Ligde 3. sırada olduğunuzda kaybedecek bir şeyiniz yoktur, sadece ileriye bakarsınız. Ancak 1. sırada olduğunuzda tek bir hatanın sizi aşağı düşürebileceğini bilirsiniz. Daha fazla korku oluşuyor ve bu yüzden kararlar aceleyle alınıyor;