Paxtakor galibiyetinden sonra Islom Ismoilov neler söyledi?
Süper Lig'in 25. hafta merkez mücadelesinde Fergana'nın Neftchi kulübü, deplasmanda Paxtakor'u 3:1 mağlup ederek önemli ve geri dönüşlü bir galibiyet elde etti. Sonuç olarak Fergana ekibi, en yakın takipçisiyle puan farkını 5'e çıkardı.
Maçın ardından Neftchi teknik direktörü Islom Ismoilov basın toplantısına katılarak taktiksel değişiklikler, oyuncuların psikolojik durumu ve sakatlıklar hakkındaki soruları detaylıca yanıtladı.
«Çocuklar karakter gösterdi»: İlk yarıdaki temkinli oyun ve taktiksel değişim
Teknik direktör, takımının ilk yarıdaki performansı ve devre arasındaki değişiklikler hakkında şunları söyledi:
Sonuç her şeyden önemli: «İlk yarıda daha temkinli bir futbol sergilemeye çalıştık. Çünkü bu tür maçlarda sonuç her zaman ilk sıradadır. Lobanovski'nin belirttiği gibi: oyun unutulur, sonuç tarihte kalır. Hücum ağırlıklı oynayıp savunmada gol yersek, eleştirilerin gelmesi doğaldır;
Dizilişlerin değişimi: Maça 3-4-3 dizilişiyle başlamıştık ancak yediğimiz penaltı golünden sonra 4-3-3 taktiğine döndük;
Planlı güçlendirme: Paxtakor'un genellikle 60. dakikadan sonra hareketlendiğini bilerek, ikinci yarıda Alisher Odilov ve Abror Ismoilov'u oyuna alıp kanatları güçlendirdik. Sanırım ikinci yarıda rakibe neredeyse hiç fırsat vermedik», dedi uzman isim.
Psikolojik baskı: «1. sırada oynamanın yükü başkadır»
Ismoilov, takımın son dönemdeki savunma hatalarını oyuncuların psikolojisine bağladı:
Kaybedecek şeyi olan takım: «Ligde 3. sırada olduğunuzda kaybedecek bir şeyiniz yoktur, sadece ileriye bakarsınız. Ancak 1. sırada olduğunuzda tek bir hatanın sizi aşağı düşürebileceğini bilirsiniz. Daha fazla korku oluşuyor ve bu yüzden kararlar aceleyle alınıyor;
Rahatlamaya hakkımız yok: 5 puanlık farka rağmen şampiyonluk henüz kesinleşmedi. Önümüzde 5 maç var ve tüm karşılaşmalara galibiyet için çıkmak zorundayız».
Sakatlıklar ve Manchester City'deki Rodri faktörü
ACL maçı öncesi liderlerin durumu sorulduğunda, teknik direktör ciddi sorunları açıkladı:
Zoran Marushich'in durumu: «Birçok oyuncumuz 30 yaşın üzerinde. Oyun temposu çok yüksek olduğu için arka adale gruplarında çekmeler yaşandı. İki gün sonra Al-Ittihad ile maçımız olduğu için onları bir an önce iyileştirmemiz gerekiyor;
Jokich'in yeri: Bu, tıpkı Manchester City'de Rodri sakatlandıktan sonra oluşan boşluğa benziyor. Modern futbolda oyun ön libero etrafında kurulur ve Jokich'in yokluğu bizi çok etkiledi. Buna rağmen diğer oyuncularımız maksimum güçlerini ortaya koyuyor», diyerek sözlerini tamamladı Islom Ismoilov.
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