Süper Lig'in 23. haftasında birçok önemli karşılaşma oynanacak

·80·Spor
Süper Lig'in 23. haftasında birçok önemli karşılaşma oynanacak

Özbekistan Süper Ligi'nde şampiyonluk ve üst sıralar için verilen mücadele giderek kızışıyor. Bugün, 7 Ekim tarihinde 23. hafta karşılaşmaları başlıyor. İlk maçta şampiyonluğun ana adaylarından biri olan Neftchi, kendi sahasında Xorazm'ı ağırlayacak. Haftanın ilerleyen günlerinde ise Paxtakor — Bunyodkor derbisi, Nasaf — Dinamo mücadelesi ve OKMK — Navbahor karşılaşması taraftarların odağında olacak.

Neftchi liderliğini pekiştirecek mi?

23. haftanın açılış maçı 7 Ekim günü saat 19:00 da Fergana'daki İstiklol Stadyumu'nda oynanacak. Neftchi, kendi evinde Xorazm'ı konuk edecek.

Fergana kulübü 22 hafta sonunda 51 puanla şampiyonanın lideri konumunda. Takımın 16 galibiyeti bulunuyor ve gol averajı 50:17. En yakın takipçisi Paxtakor ise 49 puan topladı.

Bu nedenle Neftchi için Xorazm maçı sıradan bir karşılaşma değil. Alınacak bir galibiyet, şampiyonluk yarışındaki konumlarını daha da sağlamlaştıracaktır.

Xorazm ise 22 hafta sonunda 21 puanla 14. sırada yer alıyor. Dolayısıyla puan tablosundaki fark büyük olsa da, konuk ekip için her puan çok önemli.

Taşkent derbisinde Paxtakor — Bunyodkor

9 Ekim günü saat 19:00 da Taşkent'in iki köklü kulübü Paxtakor ve Bunyodkor sahaya çıkacak.

Paxtakor şu anda 49 puanla ikinci sırada. Bu yüzden Neftchi'nin alacağı her puan, başkent kulübü için de büyük önem taşıyor.

Bunyodkor ise 22 puanla 13. basamakta. Bu sebeple derbide takımların turnuvadaki hedefleri birbirinden keskin bir şekilde ayrılıyor: Paxtakor üst sıralar ve şampiyonluk için mücadele ederken, Bunyodkor alt sıralardan kurtulmak için puana ihtiyaç duyuyor.

Derbi statüsü, bu karşılaşmayı haftanın en ilgi çekici maçlarından biri haline getiriyor.

Nasaf — Dinamo: Puanlar için kritik mücadele

9 Ekim günü bir diğer önemli maç Karşı'da oynanacak. Saat 19:30 da Nasaf, Dinamo'yu konuk edecek.

Nasaf 22 hafta sonunda 34 puanla altıncı sırada. Dinamo ise 30 puanla dokuzuncu basamakta.

Aradaki puan farkı çok değil. Bu nedenle bu maçtaki galibiyet, takımların puan durumundaki yerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Özellikle sezonun kaderini belirleyecek bölüme yaklaşıldığı şu günlerde, üst sıralar için her puanın değeri artıyor.

Navbahor, Olmaliq'te ciddi bir sınavdan geçecek

23. haftanın bir diğer merkez karşılaşması 11 Ekim günü saat 16:00 da oynanacak. OKMK, kendi sahasında Navbahor'u ağırlayacak.

Navbahor 44 puanla üçüncü sırada ve ilk iki takımı takibini sürdürüyor. Olmaliq kulübü ise 35 puanla dördüncü basamakta.

Bu yüzden bu maç da puan tablosunun üst sıraları için kritik. Navbahor kazanırsa şampiyonluk yarışındaki baskıyı koruyacak. OKMK için ise üç puan, üçüncü sıradaki rakibine yaklaşma fırsatı sunuyor.

23. haftanın tam programı

Süper Lig 23. hafta karşılaşmaları 7–11 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Resmi takvimde sekiz karşılaşmanın tamamının tarihi ve başlama saati belirtilmiştir.

Tarih

Saat

Karşılaşma

7 Ekim

19:00

Neftchi — Xorazm

9 Ekim

18:30

Qo‘qon-1912 — Mash’al

9 Ekim

19:00

Paxtakor — Bunyodkor

9 Ekim

19:00

Buxoro — Andijon

9 Ekim

19:30

Nasaf — Dinamo

10 Ekim

18:00

Qizilqum — Surxon

11 Ekim

16:00

OKMK — Navbahor

11 Ekim

16:00

So‘g‘diyona — Lokomotiv

Şampiyonluk yarışında her puan önemli

22. hafta sonundaki durum, 23. hafta öncesinde şampiyonluk yarışının ne kadar kızıştığını gösteriyor: Neftchi — 51 puan, Paxtakor — 49 puan, Navbahor — 44 puan. Onları 35'er puanla OKMK ve Lokomotiv takip ediyor.

Yani yeni haftada ilk üç sıradaki takımların alacağı sonuçlar, sadece kendi konumlarını değil, şampiyonluk için verilen genel mücadeleyi de etkileyebilir.

Önce Neftchi sahaya çıkacak. Ardından sıra Paxtakor ve Navbahor'a gelecek. 23. hafta sonunda şampiyonluk yarışındaki makas daralacak mı yoksa liderler farkı açacak mı — asıl soru bu.

NeftchiPaxtakorÖzbekistan Süper LigiŞampiyonlukFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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