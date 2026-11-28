Özbekistan Süper Ligi'nde bugün şampiyon belli olabilir: Neftchi'ye beraberlik bile yetiyor
Bugün, 28 Kasım tarihinde Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftasından iki önemli karşılaşma oynanacak. Bu maçların ardından lig şampiyonluğu resmen belli olabilir.
Şampiyonluk yarışı ve Fergana'daki kupa
Puan durumunda 64 puanla lider durumda bulunan Fergana temsilcisi Neftchi kulübü, sahasında Semerkant ekibi Dinamo'yu ağırlayacak. 59 puanla ikinci sırada yer alan Pakhtakor ise deplasmanda Navoi temsilcisi Qizilqum'a konuk olacak. Her iki karşılaşma da eş zamanlı olarak saat 16:15'te başlayacak.
ÖzPFL'nin resmi açıklamasına göre, Neftchi'nin şampiyonluk unvanını alması için sadece 1 puan yeterli. Yani Pakhtakor'undeplasmanda alacağı sonuç ne olursa olsun, Fergana ekibinin Dinamo ile berabere kalması bile şampiyonluğu garantilemesi için yeterli olacak. Bu doğrultuda Süper Lig şampiyonluk kupası Fergana'daki Istiqlol stadyumuna götürülecek.
Süper Lig. 29. Hafta (28 Kasım)
Saat
Karşılaşma
Stadyum ve şampiyonluk heyecanı
16:15
Neftchi — Dinamo
Istiqlol Stadyumu (Neftchi beraberlik veya galibiyetle şampiyon olacak)
16:15
Qizilqum — Pakhtakor
Pakhtakor sadece kendi galibiyetini ve Neftchi'nin mağlubiyetini bekliyor
Sizce Neftchi bugün Istiqlol Stadyumu'nda taraftarlarının önünde şampiyonluğunu ilan edebilecek mi, yoksa şampiyonluk heyecanı son haftaya mı kalacak?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolu ile Süper Lig'deki en önemli maçları takip eden sevdiklerinizle bu haberi hemen paylaşın!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…