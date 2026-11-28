Puan durumunda 64 puanla lider durumda bulunan Fergana temsilcisi Neftchi kulübü, sahasında Semerkant ekibi Dinamo'yu ağırlayacak. 59 puanla ikinci sırada yer alan Pakhtakor ise deplasmanda Navoi temsilcisi Qizilqum'a konuk olacak. Her iki karşılaşma da eş zamanlı olarak saat 16:15'te başlayacak.

Bugün, 28 Kasım tarihinde Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftasından iki önemli karşılaşma oynanacak. Bu maçların ardından lig şampiyonluğu resmen belli olabilir.

Neftchi deplasmanda Paxtakor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı

Ayrıca okuyun · 23 Ekim Neftchi deplasmanda Paxtakor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı

ÖzPFL'nin resmi açıklamasına göre, Neftchi'nin şampiyonluk unvanını alması için sadece 1 puan yeterli. Yani Pakhtakor'undeplasmanda alacağı sonuç ne olursa olsun, Fergana ekibinin Dinamo ile berabere kalması bile şampiyonluğu garantilemesi için yeterli olacak. Bu doğrultuda Süper Lig şampiyonluk kupası Fergana'daki Istiqlol stadyumuna götürülecek.

Süper Lig. 29. Hafta (28 Kasım)

Saat Karşılaşma Stadyum ve şampiyonluk heyecanı 16:15 Neftchi — Dinamo Istiqlol Stadyumu (Neftchi beraberlik veya galibiyetle şampiyon olacak) 16:15 Qizilqum — Pakhtakor Pakhtakor sadece kendi galibiyetini ve Neftchi'nin mağlubiyetini bekliyor

Sizce Neftchi bugün Istiqlol Stadyumu'nda taraftarlarının önünde şampiyonluğunu ilan edebilecek mi, yoksa şampiyonluk heyecanı son haftaya mı kalacak?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolu ile Süper Lig'deki en önemli maçları takip eden sevdiklerinizle bu haberi hemen paylaşın!