Navbahor, vadi derbisinde Neftchi'yi mağlup etti
20 Kasım günü Özbekistan Süper Ligi'nin 28. hafta merkez karşılaşmasında Namangan'da Navbahor ve Neftchi takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, bir kişi eksik kalan Fergana temsilcisini mağlup etti. Şampiyonluk düğümü ise bir sonraki haftaya kaldı.
Karşılaşmada perdeyi konuk ekip açtı. 26. dakikada Alisher Odilov, Neftchi'yi öne geçirdi. Ancak kısa süre sonra Fergana ekibi bir oyuncusunu kaybetti. Vladimir Yovovich kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Neftchi maça eksik devam etmek zorunda kaldı.
42. dakikada Jasurbek Jaloliddinov, uzak mesafeden attığı şutla skoru eşitledi. Attığı gol, süper gol olarak kaydedildi.
İkinci yarıda Navbahor baskısını artırdı. 53. dakikada Joel Kojo ev sahibini öne geçirdi. İki dakika sonra Diyor Kholmatov bir gol daha atarak farkı ikiye çıkardı.
Neftchi pes etmedi. 77. dakikada Kofi Kuao takımının ikinci golünü kaydetti. Ancak Fergana temsilcisi skoru eşitlemeyi başaramadı.
Böylece Navbahor, kendi sahasındaki vadi derbisini kazandı. Toplam beş golün atıldığı maçta Neftchi, mücadelenin bir bölümünü 10 kişiyle tamamladı.
Goller:
• 26. dakika — Alisher Odilov (Neftchi).
• 42. dakika — Jasurbek Jaloliddinov (Navbahor).
• 53. dakika — Joel Kojo (Navbahor).
• 55. dakika — Diyor Kholmatov (Navbahor).
• 77. dakika — Kofi Kuao (Neftchi).
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