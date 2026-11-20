20 Kasım günü Özbekistan Süper Ligi'nin 28. hafta merkez karşılaşmasında Namangan'da Navbahor ve Neftchi takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, bir kişi eksik kalan Fergana temsilcisini mağlup etti. Şampiyonluk düğümü ise bir sonraki haftaya kaldı.

Karşılaşmada perdeyi konuk ekip açtı. 26. dakikada Alisher Odilov, Neftchi'yi öne geçirdi. Ancak kısa süre sonra Fergana ekibi bir oyuncusunu kaybetti. Vladimir Yovovich kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Neftchi maça eksik devam etmek zorunda kaldı.

42. dakikada Jasurbek Jaloliddinov, uzak mesafeden attığı şutla skoru eşitledi. Attığı gol, süper gol olarak kaydedildi.