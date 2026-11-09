Mirjalol Qosimov, Fergana'daki dramatik mağlubiyet, taktikler ve AFC Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu

«Bu sadece Taşkent veya Fergana'nın değil, tüm Özbekistan futbolunun yüzüdür. Onlar ne kadar çok puan toplayıp ülkemiz için uluslararası arenada kotaları artırırlarsa, hepimiz için o kadar büyük bir başarı olur», diyerek sözlerini tamamladı antrenör.