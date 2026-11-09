Mirjalol Qosimov, Fergana'daki dramatik mağlubiyet, taktikler ve AFC Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu

·7·Spor
Mirjalol Qosimov, Fergana'daki dramatik mağlubiyet, taktikler ve AFC Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu

Süper Lig kapsamında Fergana'da oynanan Neftçi ile OKMK (2:1) arasındaki merkezi ve dramatik karşılaşmanın ardından, Almalyk ekibinin baş antrenörü Mirjalol Qosimov basın toplantısına katıldı.

Deneyimli uzman, açık ve yoğun mücadeleye sahne olan maçın analizi, kaçırılan galibiyet, %100'lük pozisyonlar, lejyoner Ivan Peshich'in geleceği ve Özbek kulüplerinin AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki katılımları hakkında görüşlerini paylaştı.

«Atamazsan, atarlar»: Fergana'daki maç neden kaybedildi?

Mirjalol Qosimov, maç boyunca yaratılan pozisyonların değerlendirilememesinin mağlubiyete yol açtığını açıkça kabul etti:

  • Kaçırılan fırsatlar: İlk yarıda OKMK dört net gol pozisyonuna sahipti (Abubakir Rizo Turdialiyev ile 3 ve Papava ile 1). Ancak Neftçi kalecisi Botirali Ergashev'in kurtarışları rakibe psikolojik üstünlük sağladı;

  • Basit durumlardaki zorluk: «Futbolda en zoru basit oynamaktır. Aziz Xolmuhamedov karşı karşıya kaldı, yanında iki takım arkadaşı boş durumdaydı. Topu arkadaşına aktarsaydı maçın kaderi belli olurdu. Biz atamadık, bir sonraki atakta onlar attı. Futbolun ana kuralı budur», dedi Qosimov;

  • Taktiksel netlik: Kadroda 5 savunmacı oynadığına dair tahminleri reddederek, takımın 4-2-3-1 dizilişiyle ve ofansif bir tarzda hareket ettiğini belirtti.

«Otobüs»e karşı oynamak ve Ivan Peshich meselesi

Basın toplantısında taktiksel görüşler ve kadrodaki yıldız oyuncular konusu da gündeme geldi:

  • Savunma futboluna karşı zorluk: Hocanın vurguladığına göre, açık futbol oynayan rakibe karşı oynamak çok daha kolay. Takımlar «otobüs» çekip kapalı savunma yaptığında, arkada boşluk bulmak ve savunmayı yarmak birkaç kat daha zorlaşıyor;

  • Ivan Peshich'in geleceği: Hırvat futbolcunun sözleşmesinin yıl sonuna kadar geçerli olduğunu ve geleceğiyle ilgili kararı oyuncunun kendisi ile kulüp yönetiminin vereceğini şakayla karışık yorumladı.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit: «Ne kadar çok kota alırsak, o kadar mutlu olurum»

Mirjalol Qosimov, kıta çapındaki prestijli AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında mücadele eden Neftçi ve Paxtakor'ungruptan çıkmasını dilediğini belirtti:

  • «Bu sadece Taşkent veya Fergana'nın değil, tüm Özbekistan futbolunun yüzüdür. Onlar ne kadar çok puan toplayıp ülkemiz için uluslararası arenada kotaları artırırlarsa, hepimiz için o kadar büyük bir başarı olur», diyerek sözlerini tamamladı antrenör.

Mirjalol QosimovNeftçiOKMKSüper LigÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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