26 Ekim ödül töreni entrikası çözüldü: İspanyol teknik adam büyük ödülün sahibi oluyor

·57·Spor
26 Ekim ödül töreni entrikası çözüldü: İspanyol teknik adam büyük ödülün sahibi oluyor

Fransa'nın prestijli France Football dergisi tarafından düzenlenen «Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü» ödülünün sahibi tören öncesinde belli oldu. İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin paylaştığı habere göre, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente yapılan oylama sonucunda PSG teknik direktörü Luis Enrique'yi geride bırakarak büyük ödülün sahibi oldu.

Bu prestijli ödüllerin takdim edileceği görkemli tören 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.

Görkemli ziyaret: İspanya federasyonu yönetimi eşliğinde

İspanyol teknik adam ödül gecesine geniş bir heyetle katılacak:

  • Törene katılım: Luis de la Fuente, Paris'te düzenlenecek olan ödül törenine bizzat katılacak;

  • Federasyon desteği: Kendisine İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luosan ve kurumun diğer üst düzey yetkilileri eşlik edecek.

Rekabet: Dünya şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini geride bıraktı

İki büyük İspanyol teknik adam arasındaki rekabet, bu yıl futbol dünyasının en dikkat çekici çekişmelerinden biri haline geldi:

  • Luis de la Fuente: Yönetimindeki İspanya Milli Takımı, 2026 yazında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak zirveye yerleşti;

  • Luis Enrique: Yönetimindeki PSG ise kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyon olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Sonuç olarak seçiciler, milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuva olan Dünya Kupası şampiyonluğunu, kulüp düzeyindeki Şampiyonlar Ligi başarısından daha üstün gördü.

Luis de la FuenteFrance Footballİspanya Milli TakımıLuis EnriqueFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

39 maçlık mucize: İspanya, İngiltere'yi dize getirerek mutlak dünya rekorunu kırdı!39 maçlık mucize: İspanya, İngiltere'yi dize getirerek mutlak dünya rekorunu kırdı!27 Eylül 08:53Luis de la Fuente: Hırvatistan maçı zorlu geçecekLuis de la Fuente: Hırvatistan maçı zorlu geçecek6 Ekim 00:18Luis de la Fuente: Lamine Yamal efsane olma yolunda ilerliyorLuis de la Fuente: Lamine Yamal efsane olma yolunda ilerliyor4 Ekim 11:11Luis de la Fuente, Çekya maçında kadroda değişikliğe gidebilirLuis de la Fuente, Çekya maçında kadroda değişikliğe gidebilir3 Ekim 00:54Lamine Yamal Sevilla'da büyülediLamine Yamal Sevilla'da büyüledi30 Eylül 11:14Luis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söylediLuis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söyledi11 Eylül 10:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi