26 Ekim ödül töreni entrikası çözüldü: İspanyol teknik adam büyük ödülün sahibi oluyor

Fransa'nın prestijli France Football dergisi tarafından düzenlenen «Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü» ödülünün sahibi tören öncesinde belli oldu. İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin paylaştığı habere göre, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente yapılan oylama sonucunda PSG teknik direktörü Luis Enrique'yi geride bırakarak büyük ödülün sahibi oldu.

Bu prestijli ödüllerin takdim edileceği görkemli tören 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.

Görkemli ziyaret: İspanya federasyonu yönetimi eşliğinde

İspanyol teknik adam ödül gecesine geniş bir heyetle katılacak:

Törene katılım: Luis de la Fuente, Paris'te düzenlenecek olan ödül törenine bizzat katılacak;

Federasyon desteği: Kendisine İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luosan ve kurumun diğer üst düzey yetkilileri eşlik edecek.

Rekabet: Dünya şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini geride bıraktı

İki büyük İspanyol teknik adam arasındaki rekabet, bu yıl futbol dünyasının en dikkat çekici çekişmelerinden biri haline geldi:

Luis de la Fuente: Yönetimindeki İspanya Milli Takımı, 2026 yazında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak zirveye yerleşti;

Luis Enrique: Yönetimindeki PSG ise kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyon olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Sonuç olarak seçiciler, milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuva olan Dünya Kupası şampiyonluğunu, kulüp düzeyindeki Şampiyonlar Ligi başarısından daha üstün gördü.