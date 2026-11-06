İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik maçlara hangi kadroyla çıkacak?
Son Avrupa şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi'nin Kasım ayındaki kritik maçları için genişletilmiş kadroyu açıkladı.
Grupta %100'lük bir performans sergileyen 'Boğalar'ı iki önemli sınav bekliyor: takım 12 Kasım'da deplasmanda Çekya'ya karşı sahaya çıkarken, 15 Kasım'da kendi evinde ana rakibi İngiltere'yi ağırlayacak.
Tam kadro: Mevkilere göre dağılım
Luis de la Fuente'nin kadrosuna şu futbolcular dahil edildi:
Kaleciler: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona), Alvaro Valles (Betis);
Defans oyuncuları: Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo, Marc Pubill (her ikisi de Atletico), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsi (Barcelona), Jaco Ramon (Como), Marc Cucurella, Dean Huijsen (her ikisi de Real);
Orta saha oyuncuları: Martin Zubimendi, Mikel Merino (her ikisi de Arsenal), Pedri, Fermin Lopez (her ikisi de Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Marc Roca (Betis), Pablo Barrios, Alex Baena (her ikisi de Atletico);
Forvetler: Ferran Torres (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (her ikisi de Real Sociedad), Roberto Fernandez (Espanyol).
Puan durumu ve turnuva heyecanı
İspanya bu kampa grup lideri olarak mükemmel bir durumda geldi:
İspanya — 12 puan: Dört maç sonunda %100 galibiyet oranıyla grup lideri;
İngiltere — 9 puan: İkinci sıradaki Thomas Tuchel'in takımı, 15 Kasım'daki karşılaşma ile liderliği ele geçirmeyi hedefliyor;
Hırvatistan (3 puan) ve Çekya (0 puan): Hırvatlar 3. sırada kalırken, Çekya henüz puan alamadı.
İspanyollar, Çekya deplasmanındaki galibiyetle play-off meselesini erkenden çözmeyi ve 15 Kasım'da İngiltere ile oynanacak maçta grup birinciliğini garantilemeyi hedefliyor.
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