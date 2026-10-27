Harry Kane, Ballon d'Or'u kazandıktan sonra taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdi

Fransa'nın ünlü France Football dergisine göre 2026 yılının en iyi futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülünü alan Bayern Münih ve İngiltere milli takımı forveti Harry Kane tarihi zaferin ardından resmi sosyal medya hesabından taraftarlarına özel bir mesaj paylaştı.

33 yaşındaki golcü, kariyerindeki en büyük kişisel başarıya ulaştıktan sonra, gösterişten uzak bir şekilde sadece sürekli çalışma ve dürüst emeğin insanı zirveye taşıyacağını vurguladı.

Kane'in mesajı: Başarının temel formülü

Futbolcu, kısa ama derin anlamlı paylaşımında yıllar boyunca katettiği zorlu yola değindi:

«Başarın konuşsun»: «Sessizce çok çalış. Başarın senin adına konuşsun»diye yazdı İngiliz forvet. Harry Kane bu düşüncesiyle, gereksiz sözlerden kaçınarak eleştirilere sahadaki sonuçlarla yanıt vermenin önemini gösterdi;

Emeğe sadakat: Takım arkadaşları ve milyonlarca taraftar için örnek olan golcü, büyük hedeflere ulaşmada düzenli antrenman ve sabrın belirleyici faktör olduğunu hatırlattı;

Taraftarların büyük alkışı: Futbolcunun bu mesajı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alarak hem kulüp hem de İngiltere milli takımı taraftarları arasında büyük bir coşku yarattı.

Tarihi sezonun meyvesi: Bireysel ve takım başarısı

Ballon d'Or, sezon boyunca çok yüksek seviyede oynayan, istikrarlı ve üretken futbolculara verilen dünyanın en prestijli bireysel ödülüdür:

Münih'teki zaferler: Harry Kane, geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda liderliği ele alarak gol rekorlarını tazeledi;

Milli takımdaki liderlik: İngiltere milli takımı kaptanı olarak uluslararası arenada da önemli sonuçlara imza attı ve sonuçta bu iki alandaki yüksek performansları onu mutlak galibiyete taşıdı;

İngiliz futbolunda tarihi olay: Bu başarı sadece futbolcunun kişisel kariyeri için değil, aynı zamanda tüm İngiliz futbolu için çeyrek asırlık bir aradan sonra gelen en büyük tarihi zafer oldu.

Harry Kane'in Ballon d'Or zaferi karnesi