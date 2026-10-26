Lionel Messi 2026 Ballon d'Or törenine neden katılmayacak?

·2·Spor
Lionel Messi 2026 Ballon d'Or törenine neden katılmayacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Inter Miamikulübünün kaptanı ve dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi 2026 Ballon d'Or ödül törenine katılmayacak. Bu bilgi, The Touchline kaynağı tarafından resmen duyuruldu.

Tören, bu yıl 26 Ekim akşamı Birleşik Krallık başkenti Londra'daki ünlü Palladium (London Palladium) tiyatrosunda gerçekleşecek. Bu gala gecesi, bir dizi tarihi olayla öne çıkıyor.

Londra'daki ilk tören ve France Football'un 70. yıl dönümü

Bu yılki Ballon d'Or etkinliği, futbol tarihindeki önemli bir tarihe denk geliyor:

  • Britanya başkentinde bir ilk: Saygın dergi France Football tarafından 1956'da kurulan bu ödül, tarihinde ilk kez Londra'da veriliyor;

  • 70. yıl dönümü: Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen bu en prestijli bireysel ödül, bu yıl resmen 70. yılını kutluyor;

  • Tarihi mekan: Törene ev sahipliği yapmak için geleneksel Paris sahnelerinden sonra Londra'nın köklü ve lüks Palladium tiyatrosu seçildi.

Messi — MLS'in tek temsilcisi ve 8 kez ile mutlak rekortmen

39 yaşındaki futbol dehasının etkinlikte yer almamasına rağmen, adaylığı ve rekorları bir kez daha ilgi odağı oldu:

  • 30 kişilik listedeki tek MLS temsilcisi: Lionel Messi, bu yıl Ballon d'Or için yarışacak 30 aday arasına girdi ve bu konuda Kuzey Amerika üst liginden (MLS) gösterilen tek aktif futbolcu oldu;

  • Ulaşılamaz rekor — 8 Ballon d'Or: Arjantinli yıldız, bu ödülü en çok kazanan futbolcu olarak tarihe geçti. Bu ödülü toplam sekiz kez (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında) havaya kaldırdı;

  • Törene katılmama nedeni: Şimdilik yıldızın törene gitmemesinin nedeni olarak yoğun maç takvimi, seyahat mesafesi veya ödül için diğer ana adayların favori olması gibi faktörler gösteriliyor.

Lionel Messi'nin tarihi Ballon d'Or ödülleri

Ödül sayısı

Kazanılan yıllar

O dönemki takımı

1–4

2009, 2010, 2011, 2012

Barcelona

5–6

2015, 2019

Barcelona

7

2021

Paris Saint-Germain

8

2023

Inter Miami / PSG

Lionel MessiBallon d'OrInter MiamiFrance FootballFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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