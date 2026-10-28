France Football Genel Yayın Yönetmeni Ballon d'Or oylamasındaki sansasyonel sırları açıkladı

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top) oylama sürecinin son saniyelere kadar eşi benzeri görülmemiş bir gerilim ve gerçek bir drama sahne olduğu ortaya çıktı. Ödülü veren France Football dergisinin genel yayın yönetmeni Vincent Garcia Harry Kane ve Kylian Mbappé arasındaki puan mücadelesine dair çarpıcı detayları açıkladı.

Kurum yöneticisinin belirttiğine göre, oylama sürecinin büyük bir bölümünde Real Madrid forveti Kylian Mbappé açık ara öndeydi, ancak son aşamada Bayern Münih forveti Harry Kane amansız bir geri dönüş yaparak büyük ödülü kaptı.

«Fark, 2024'teki Rodri ve Vinícius düellosundan bile daha azdı»

Vincent Garcia, oylama sonuçları ve liderler arasındaki minimum fark hakkında şu önemli gerçekleri paylaştı:

Bir aylık liderlik: «Oylama sürecinin devam ettiği bir ay boyunca Kylian öndeydi, ancak Kane onu yakalamayı başardı», diyerek nihai sonucun son günlerde tamamen değiştiğini vurguladı;

Eşi benzeri görülmemiş yakın puan farkı: Mbappé ve Kane arasındaki puan farkı çok küçüktü. Bu fark, 2024 yılında Rodri ve Vinícius Júnior arasında gözlemlenen tarihi 41 puanlık farktan bile daha az veya yaklaşık o seviyedeydi;

Son andaki dönüş: Dünya genelindeki gazetecilerin ve uzmanların son günlerde kullandıkları oylar, İngiliz forveti zirveye taşımada belirleyici rol oynadı.

Harry Kane'in kariyerinin zirvesi

Londra'da düzenlenen törende Ballon d'Or'u kabul eden Harry Kane için bu zafer tarihi bir olay oldu:

İngiliz futbolunun büyük zaferi: Kane, uzun yıllara dayanan verimli kariyerinde ilk kez dünyanın rakipsiz futbolcusu olarak onurlandırıldı;

Mbappé'nin acı verici ikinciliği: Fransız forvet zafere çok yaklaşmış olsa da, son anda ilk üçün ikinci basamağında kalmak zorunda kaldı;

Kıyasıya rekabetin kanıtı: Oylama dinamikleri, modern futbolda en iyi oyuncuyu belirleme sürecinin her zamankinden daha amansız ve heyecan verici geçtiğini gösterdi.

France Football yöneticisinin bu açık beyanı, Harry Kane ve Kylian Mbappé arasındaki mücadelenin Ballon d'Or tarihindeki en gerilimli ve unutulmaz rekabetlerden biri olarak kayıtlara geçtiğini kanıtlıyor.