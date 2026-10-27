Luis de la Fuente yılın en iyi teknik direktörü seçildi

·1·Spor
Luis de la Fuente yılın en iyi teknik direktörü seçildi

Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda devam eden prestijli Ballon d'Or 2026 ödül gecesinde yılın teknik direktörü kategorisinin kazananı resmen açıklandı. İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente dünyanın en iyi erkek teknik direktörü olarak mutlak galip ilan edildi.

Deneyimli İspanyol çalıştırıcı, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda "Boğalar"ı şampiyonluğa taşımasının ardından bu büyük bireysel ödüle layık görüldü.

Teknik direktörler arasındaki rekabet: De la Fuente'nin üstünlüğü

Yıl boyunca kulüp ve milli takımlarla önemli başarılara imza atan ünlü teknik adamlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı:

  • Dünya Kupası faktörü: Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının turnuva boyunca sergilediği güven veren, taktiksel açıdan kusursuz ve etkileyici oyun, oylama sürecinde belirleyici oldu;

  • Geride kalan adaylar: İspanyol teknik adam ödül için girdiği yarışta, geçen yılın kazananı Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) ve Vincent Kompany (Bayern Münih) gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

Kadın futbolunda da İspanyol zaferi: Pere Romeu yılın hocası

Tören sırasında kadın takımlarını başarıyla yöneten en iyi teknik direktör de ödüllendirildi:

  • Barcelona hocasının zaferi: Kadın futbolunda yılın teknik direktörü ödülü, Barcelona kulübü hocası Pere Romeu'ya verildi;

  • İspanyol futbolunun tam hakimiyeti: Hem erkek hem de kadın teknik direktörlük ödüllerinin İspanyol çalıştırıcılara gitmesi, ülke antrenörlük ekolünün dünya sahnesindeki devasa konumunu bir kez daha kanıtladı.

Ballon d'Or 2026: Yılın en iyi teknik direktörleri

Kategori

Kazanan Teknik Direktör

Takımı

En Büyük Başarısı

Yılın en iyi erkek teknik direktörü

Luis de la Fuente

İspanya Milli Takımı

2026 Dünya Kupası şampiyonu

Yılın en iyi kadın teknik direktörü

Pere Romeu

Barcelona Kadın Futbol Takımı

Sezon boyu kazanılan kupalar ve istikrar

Geride kalan adaylar

L. Enrique, M. Arteta, U. Emery, V. Kompany

Farklı kulüplerle elde edilen sonuçlar

Tören yeri

Palladium Tiyatrosu, Londra

26 Ekim 2026

Ballon d'Or 2026Luis de la FuentePere Romeuİspanya Milli TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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