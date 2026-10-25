Sadece 5 kişinin bildiği sır: 2026 Ballon d'Or kazananı neden gizli tutuluyor?

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan France Football dergisinin 2026 Ballon d'Or ödülü etrafında beklenmedik bir heyecan fırtınası koptu. Medya ve sosyal ağlarda belirli bir yıldız futbolcunun kazandığına dair çıkan "sızıntı" haberler, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

Ancak RMC Sport'un haberine göre bu bilgiler gerçeği yansıtmıyor: Şu anda ödülün sahibinin kim olduğunu dünya genelinde sadece 5 kişi biliyor.

Yeni bir entrika: Adaylar neden habersiz?

France Football dergisinin eski genel yayın yönetmeni Pascal Ferré konuyla ilgili açıklama yaparak, oylama ve ödül töreni sürecine getirilen köklü değişikliklerin nedenini açıkladı:

Törene kadar kimse bilmiyor: 2024 yılından itibaren kazananlara, tören başlayana kadar sonuçlar hakkında hiçbir bilgi verilmiyor. Tüm adaylar salona aynı şartlarda ve aynı belirsizlikle giriş yapıyor;

Londra'da eşit şartlar: «Londra'daki salona ulaştıklarında hiçbiri diğerlerinden önce sevinemez, çünkü kimse sonucu bilmiyor» dedi Ferré;

Sızıntı riskinin ortadan kaldırılması: Sonuçların önceden sadece sınırlı sayıda organizatör tarafından bilinmesi ve bu bilginin son ana kadar gizli tutulması, sahte içeriden bilgilerin (insider) önünü kesmeye hizmet ediyor.

«Messi ve Ronaldo dönemi bittikten sonra kuralları değiştirdik»

Uzun yıllar boyunca futbol kamuoyu, ödülün kime gideceğini törenden günler, hatta haftalar önce öğrenirdi. Organizatörler bu geleneği durdurmaya karar verdi:

Heyecanı korumak: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uzun süreli hakimiyeti sona erince ödül kuralları kökten yenilendi. Artık temel amaç, gerçek duygusal anları ve sürprizi sonuna kadar korumak;

Gizlilik mekanizması: Pascal Ferré'ye göre, kazananın ismini gizli tutmayı kolaylaştırmak ve törene olan ilgiyi zirveye taşımak için isim, sahnede zarf açılana kadar kapalı tutuluyor.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen bu görkemli ödül, gerçek sahibine teslim edilene kadar yüksek heyecanı korumaya devam ediyor.