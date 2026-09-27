Dünya futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı; mevcut Avrupa şampiyonu İspanya Milli Takımı, gezegenin en yenilmez makinesi olduğunu bir kez daha kanıtladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Londra'daki muhteşem Wembley Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede "Boğalar", İngiltere karşısında 3-2'lik skorla geri dönüş galibiyeti aldı. Bu zafer sadece 3 puan değil, aynı zamanda tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti: Luis de la Fuente'nin öğrencileri, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini tam 39 maça çıkararak dünya rekorunu kırdı.

İspanya, resmi bir maçın normal süresinde en son 3,5 yıl önce, Mart 2023'te İskoçya'ya (0-2) mağlup olmuştu. Böylece İspanyollar, daha önce Roberto Mancini dönemindeki İtalya'ya ait olan 37 maçlık rekoru ve geçen yaz kendilerine ait olan 38 maçlık kişisel rekorlarını geride bırakarak, futbol tarihindeki en uzun yenilmezlik serisinin tek sahibi oldu.

«39 resmi maç, İtalya rekorunun yıkılışı ve Wembley zaferi»: Tarihi rekorun 5 ana noktası

İspanya'nın dünya rekorunu kırmasıyla ilgili en önemli resmi gerçekler:

39 maçlık yenilmezlik serisi: İspanya Milli Takımı, resmi maçlarda üst üste 39 karşılaşmada yenilmeyerek mutlak dünya rekorunu kaydetti;

Wembley'de 3-2'lik zafer: İngiltere'nin başkentinde İngilizlere karşı kazanılan galibiyet, yeni rekorun zirve noktası oldu;

İtalya'nın 37 maçlık rekoru geride kaldı: İtalyanların 2018-2021 yılları arasında kaydettiği 37 maçlık rekor resmen tarihe gömüldü;

2023'ten beri normal sürede yenilgisiz: İspanya, resmi maçların normal süresinde en son Mart 2023'te İskoçya'ya (0-2) kaybetmişti;

De la Fuente'nin dahi istatistiği: Teknik direktör yönetimindeki 51 maçın 41'inde galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet görüldü.

Dünya rekoru sahipleri ve De la Fuente istatistiklerinin karşılaştırmalı analizi

Futbol tarihindeki yenilmezlik serileri ve Luis de la Fuente'nin teknik direktörlük karnesi tablosu:

Göstergeler ve parametreler İspanya Milli Takımı (Yeni dünya rekoru) İtalya Milli Takımı (Eski rekor sahibi) Yenilmezlik serisi 39 resmi maç (Mutlak dünya rekoru) 37 resmi maç (Eylül 2018 – Ekim 2021) Rekorun kırıldığı maç İngiltere - İspanya 2-3 (Wembley, Londra) Uluslar Ligi yarı finaline kadar devam eden Son resmi mağlubiyet (normal süre) Mart 2023 (İskoçya'ya karşı 0-2) Eylül 2018 (Portekiz'e karşı 0-1) Teknik direktör sonucu (De la Fuente) 51 maç: 41 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet Roberto Mancini dönemindeki şampiyonluk temeli Teknik direktörün 3 mağlubiyeti İskoçya (0-2, 2023), Kolombiya (0-1, 2024), Portekiz (pen. 2025) — Stil ve taktiksel üstünlük Kusursuz top kontrolü, hızlı kanatlar ve sistemli pres Disiplinli savunma ve pragmatik kombinasyonlar

Futbol ekspertizi: Luis de la Fuente'nin İspanya'sı neden dünyanın en güçlü takımı?

Uluslararası spor analistleri, futbol tarihçileri ve UEFA uzmanlarının sonuçları:

«Genç nesil ve tecrübenin eşsiz uyumu»: De la Fuente, İspanya genç milli takımlarından yetiştirdiği oyuncuları ana takım felsefesine mükemmel bir şekilde entegre etti; Lamine Yamal, Nico Williams, Alex Baena gibi yıldızların Rodri ve Carvajal gibi tecrübeli isimlerle birleşimi durdurulamaz bir güç haline geldi;

«Wembley»deki sarsılmaz irade: Londra'da İngilizlere karşı 1-2 gerideyken ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alıp 3-2'lik galibiyeti sökmek, sadece büyük şampiyonların sahip olduğu bir karakterdir;

Sistemli istikrar ve rekorun devamlılığı: 51 maçta 41 galibiyet almak fenomenal bir gösterge; İspanya şu anda dünyanın her devine kendi oyununu kabul ettirebilen tek takım konumunda; bu serinin yakın zamanda daha da uzaması bekleniyor.

Sizce İspanya Milli Takımı'nın 39 maçlık rekor serisini hangi takım durdurabilir? Luis de la Fuente yönetimindeki bu kadro, tarihteki «Xavi-Iniesta-Villa» dönemi İspanya'sından daha mı güçlü? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbol rekoruna adanmış bu sansasyonel makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!