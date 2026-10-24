Barcelona kanat oyuncusu sosyal medyanın futbolu nasıl bozduğunu açıkladı

2010 sonrası dönüm noktası: «Sosyal medyanın yaygınlaştığı dönemden, yani yaklaşık 2010 yılından bu yana çevremizdeki dünyanın giderek kötüleştiğine tamamen eminim. İnsanlar hiçbir önemi olmayan önemsiz şeylere aşırı derecede odaklanıyorlar;

Asıl değerler: Aslında gerçekten önemli olan tek gerçek, evinizde, ailenizin ve sevdiklerinizin yanında neler olup bittiğidir;

Mutsuzluk hissi: İtiraf etmeliyim ki, ben de bazen vaktimi akıllı telefonda düşüncesizce 'akışta' gezinerek boşa harcıyorum. Ancak bunu yaptığım anda kendimi çok suçlu hissediyorum ve bu alışkanlık beni daha mutsuz kılıyor», diyor futbolcu.