Barcelona kanat oyuncusu sosyal medyanın futbolu nasıl bozduğunu açıkladı
Katalan Barcelona kulübünün kanat oyuncusu, İngiliz yıldız Anthony Gordon Real Madrid'e karşı oynayacağı ilk El Clasico öncesinde beklenmedik ve felsefi düşünceleriyle dikkatleri üzerine çekti.
İspanya'nın ünlü Sport.es gazetesine röportaj veren kanat oyuncusu, modern sosyal medyanın insan hayatını rayından çıkardığı ve profesyonel futbolcuların ruh halini zehirlediği hakkında açık konuştu.
«Dünya giderek kötüleşiyor»: Kişisel vicdan azabı ve telefon bağımlılığı
Anthony Gordon, sanal dünyanın insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkisini kendi örneği üzerinden samimiyetle açıkladı:
2010 sonrası dönüm noktası: «Sosyal medyanın yaygınlaştığı dönemden, yani yaklaşık 2010 yılından bu yana çevremizdeki dünyanın giderek kötüleştiğine tamamen eminim. İnsanlar hiçbir önemi olmayan önemsiz şeylere aşırı derecede odaklanıyorlar;
Asıl değerler: Aslında gerçekten önemli olan tek gerçek, evinizde, ailenizin ve sevdiklerinizin yanında neler olup bittiğidir;
Mutsuzluk hissi: İtiraf etmeliyim ki, ben de bazen vaktimi akıllı telefonda düşüncesizce 'akışta' gezinerek boşa harcıyorum. Ancak bunu yaptığım anda kendimi çok suçlu hissediyorum ve bu alışkanlık beni daha mutsuz kılıyor», diyor futbolcu.
«Futbolcular başkalarının fikirlerine bağımlı hale geldi»: Ağlar oyunu nasıl değiştirdi?
İngiliz futbol yıldızı, modern futbolda bireysel gösterişin takım menfaatinin önüne geçmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi:
Yapay değerlendirmeler: Sosyal medya, futbolcuların kendi oyunlarına ve sahadaki katkılarına verdikleri değeri tamamen değiştirdi;
İnternetteki övgü tuzağı: Pek çok oyuncu, internetteki yabancıların fikirlerine aşırı derecede bağlanmış ve onlara bağımlı hale gelmiş durumda;
Takım oyunu krizi: Tüm kamuoyunun dikkati sadece gol atan veya asist yapan kişilere odaklanıyor. Oysa doğru takım kararı ve takım arkadaşlarına yardım etmek, her zaman kişisel istatistiklerden ve sanal övgülerden çok daha üstün olmalıdır.
Madrid ekibine karşı oynanacak kritik maç öncesinde Gordon'un bu açık ve derin düşünceleri, modern futbol dünyasında büyük bir tartışma dalgası başlattı.
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