Carles Puyol: José Mourinho ile Real Madrid daha da güçlenebilir

Barcelona’nın eski savunma oyuncusu Carles Puyol, Real Madrid’in José Mourinho yönetiminde daha da güçlenebileceğini söyledi. Katalan kulübünün efsanesi, Portekizli teknik direktöre büyük saygı duyduğunu belirtirken onun futbolu derinlemesine anlamasını özellikle vurguladı.

Puyol’un bu sözleri, Mourinho’nun Real Madrid’e dönerek takımı 2029 yılına kadar çalıştırmaya başlamasının ardından geldi.

Puyol, Mourinho’yu uzun zamandır tanıyor

Carles Puyol, Barcelona’daki kariyerinin ilk döneminde José Mourinho ile tanıştığını hatırladı.

“Büyük bir teknik direktörden söz ediyoruz. Genç takımdan A takıma geçtiğim dönemde Barcelona’da tanışmıştık. O zaman bile futbolu ne kadar derinlemesine anladığı açıkça görülüyordu.”

Puyol’a göre Mourinho, sonraki kariyerinde üst düzey bir teknik direktör olduğunu kanıtladı.

“Guardiola ve Mourinho, Messi ve Cristiano”

Puyol, Mourinho’nun Real Madrid’deki ilk dönemini de hatırladı. O dönemde Madrid ekibi ile Barcelona arasındaki rekabet, dünya futbolundaki en büyük çekişmelerden biriydi.

“O dönemde Guardiola ile Mourinho, Messi ile Cristiano arasındaki rekabetin gölgesinde iki büyük takım sahada parlıyordu. O muhteşem rekabeti çok iyi hatırlıyorum.”

Mourinho’nun Real Madrid’deki yeni dönemiyle birlikte Barcelona ile rekabetin yeniden merkezde olması bekleniyor. İspanya La Liga’nın yeni sezonu öncesinde Madrid ekibi, başlıca rakiplerinden biri olarak yine Katalan temsilcisini görüyor.

Puyol, Barcelona’ya da güveniyor

İlginç şekilde Barcelona efsanesi, rakibinin güçlenebileceğini kabul etse de kendi kulübünün şanslarına da güvendiğini belirtti.

Puyol’a göre Barcelona hâlâ güçlü bir takım ve yeni sezonda iyi sonuçlar alabilir.

“Barcelona’nın hâlâ güçlü bir takım olduğuna ve harika bir sezon geçirebileceğine inanıyorum. José Mourinho ile Real Madrid daha da güçlü olabilir.”

Yeni sezonda yine büyük bir rekabet bekleniyor

Mourinho’nun dönüşünün Real Madrid’e yeni bir enerji verebileceği yönündeki görüşler artıyor. Portekizli teknik direktör, kulüpte 2010-2013 yılları arasında da görev yapmış ve o dönemde Barcelona ile son derece çetin bir rekabet yaşamıştı.

Şimdi ise teknik direktörü yeni bir görev bekliyor: Real Madrid’i yeniden İspanya şampiyonluğu için en büyük aday haline getirmek.

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İlk sınav yaklaşıyor

Real Madrid, yeni sezondaki ilk La Liga maçını 22 Ağustos’ta Espanyol’a karşı oynayacak. Bu karşılaşma, Mourinho için Real Madrid’deki ikinci döneminin ilk ciddi resmi sınavlarından biri olacak.

Puyol’un açıklamaları, yeni sezon öncesinde El Clasico’ya olan ilgiyi daha da artırdı: Barcelona kendi gücüne inanıyor, Real Madrid ise Mourinho ile yeniden zirveyi hedefliyor.

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