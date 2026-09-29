Gianni Infantino Özbekistan'da: FIFA heyeti önemli projeleri inceleyecek

Özbekistan futbolunda önemli olaylardan biri başladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino liderliğindeki heyet, 29-30 Eylül tarihlerinde resmi bir ziyaret için Özbekistan'da bulunacak.

FIFA yönetiminin ziyaretinin, ülke futbolundaki yeni projelerin, altyapının ve genç yeteneklerin desteklenmesi konularının ele alınacağı önemli bir diyalog platformuna dönüşmesi bekleniyor.

FIFA heyetini Özbekistan Spor Bakanı Adham Ikramov ve Özbekistan Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Ravshan Irmatov karşıladı.

Ziyaret programında, ülkede futbolun daha da yaygınlaştırılması, spor altyapısının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir dizi proje ve tesisin incelenmesi yer alıyor.

FIFA ile iş birliği, Özbekistan futbolu için yeni yönlerin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Gianni Infantino arasındaki görüşmede, futbol yönetim sisteminin iyileştirilmesi, genç yeteneklerin keşfedilmesi, antrenörlerin, hakemlerin, yöneticilerin ve diğer uzmanların uluslararası düzeyde eğitilmesi konuları ele alınmıştı.

Ana odak noktası — genç futbolcular

Özbekistan'a yapılan ziyaret kapsamındaki önemli başlıklardan biri — genç yeteneklerin desteklenmesi.

Ülke futbolunda yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilmesi, onlar için kaliteli antrenman koşullarının oluşturulması ve profesyonel futbola kazandırılması konularına özel önem veriliyor.

Bu bağlamda altyapı da belirleyici bir öneme sahip. FIFA'nın teknik desteğiyle Özbekistan'da modern bir Milli Futbol Merkezi'nin kurulduğu ve bünyesinde dijital futbolun yenilikçi çözümlerinin uygulandığı bir operasyon merkezinin bulunduğu da resmi düzeyde kaydedildi.

Özbekistan futbolu yeni bir aşamada

FIFA başkanının ziyareti, Özbekistan milli takımının tarihindeki önemli bir başarıdan sonra gerçekleşiyor.

2026 yılında Özbekistan milli takımı ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bu sonucu ülke futbol tarihinin önemli bir olayı olarak nitelendirdi.

Şimdi ise temel görevlerden biri, bu başarıyı sistemli bir gelişimle pekiştirmektir.

Milli takım düzeyindeki başarının yanı sıra çocuk ve gençlik futbolu, akademiler, antrenör eğitimi, hakemlik, futbol altyapısı ve yönetim sisteminin geliştirilmesi de gündemdeki konular arasında yer alıyor.

Özbekistan'da FIFA ile iş birliği genişliyor

Özbekistan ile FIFA arasındaki iş birliği son yıllarda birçok alanı kapsadı.

Bunlar arasında ülkede FIFA'nın büyük turnuvalarını düzenleme kapasitesinin artırılması, modern altyapının geliştirilmesi ve futbol uzmanlarının eğitimi konuları görüşüldü.

2025 yılında Özbekistan'da düzenlenen CAFA Nations Cup finaline FIFA Başkanı Gianni Infantino da katılmıştı.

Ayrıca Taşkent'te Orta Asya ülkeleri için bir FIFA bölgesel ofisinin açılması konusunda anlaşmaya varıldığı da resmen açıklandı.

Ziyaretten sonra ne tür değişiklikler bekleniyor?

29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek görüşmeler, Özbekistan futbolu için birçok önemli konunun ele alınmasına olanak tanıyacak.

Ana başlıklar olarak:

futbol altyapısının daha da geliştirilmesi;

genç yeteneklerin desteklenmesi;

antrenör ve futbol uzmanlarının eğitimi;

futbolun ülke genelinde daha da yaygınlaştırılması;

FIFA ile uluslararası iş birliğinin genişletilmesi

gibi konular belirlendi.

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'na katılması, bu sürece daha fazla dikkat çekiyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bu ziyareti, bu açıdan sadece resmi bir gezi değil, Özbekistan futbolundaki bir sonraki aşama olan — altyapı, gençler ve uluslararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularının tartışılacağı önemli bir ziyaret olarak öne çıkıyor.