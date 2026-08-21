Manchester City, Palmeiras’ın kanat oyuncusu Allan Elias’ı transfer etmek istiyor

İngiltere’nin köklü kulüpleri, yaz transfer döneminde kadrolarını baştan aşağı yenilemek ve hücum hattını güçlendirmek amacıyla harekete geçti. The Athletic’in aktardığı bilgilere göre Manchester City, Brezilya ekibi Palmeiras’ın yetenekli kanat oyuncusu Allan Elias’ı kadrosuna katmak için onu öncelikli hedef olarak belirledi. Bu transferin, takımdan ayrılması beklenen liderlerin yerini doldurmak ve kadrodaki değişim sürecinde önemli bir adım atmak açısından kritik olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Tottenham şu anda Savinho’nun transferi için aktif biçimde görüşmeler yürüttüğünden, Manchester City yönetimi onun için uygun bir alternatif arıyor. 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin scoutlarının dikkatini çekmiş durumda. Teknik becerisi ve sahadaki soğukkanlılığı uzmanları etkiliyor. Ancak İngiliz kulübünü ciddi zorluklar bekliyor; Palmeiras yönetimi, yıldız oyuncusunu yaz döneminde satma niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguluyor.

Transfer bedeli ve kulüpteki değişiklikler

Brezilya kulübü kaynaklarının aktardığına göre Allan Elias’ı kadrosuna katmak isteyen herhangi bir taraf, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 100 milyon avroluk serbest kalma bedelini tamamen ödemek zorunda. 2025’te Palmeiras’ın A takımında forma giymeye başlayan genç yetenek, bu süreçte Brezilya Serie A’da 48 maça çıkarak 6 gol ve 5 asist üretti. Oyuncu bu sezon da tüm kulvarlarda 6 gol atarak takımının şampiyonluk yarışındaki başarısına önemli katkı sağlıyor.

Manchester City, bu yaz transfer döneminde tarihindeki en büyük kadro yenileme operasyonlarından birini geçiriyor. Takımın omurgasını önemli ölçüde etkileyen birçok futbolcu ayrılırken Rodri Barcelona’nın, Bernardo Silva ise Real Madrid’in yolunu tuttu. Tijjani Reijnders’ın da Manchester City’den ayrılması, teknik direktör Enzo Maresca’nın önüne ciddi görevler koyuyor ve onu yeni kadroyu yeniden şekillendirmeye zorluyor.

Kulüpteki diğer kadro değişiklikleri

Manchester City kadrosundaki değişiklikler yalnızca ayrılıklarla sınırlı kalmıyor; transfer piyasasında başka hamleler de aktif biçimde sürüyor. Newcastle United orta saha oyuncusu Nico González’i kadrosuna katmak için görüşmeler yürütürken Tottenham, Savinho’nun yanı sıra forvet Omar Marmoush’un transferi üzerinde de çalışıyor. Goal.com’a göre yaz transfer döneminin son günlerinin çok sayıda sansasyonel transfere sahne olması bekleniyor.

Allan Elias’a gelince, kulübündeki etkileyici performansına rağmen henüz Brezilya Millî Takımı’nda resmî olarak forma giyemedi. Buna karşın futbol potansiyeli ve gelecek vadeden profili, onu Avrupa’nın en prestijli takımları için cazip bir hedef hâline getiriyor. Manchester City açısından transfer ne kadar zor olsa da İngiliz kulübü, futbolcuyu kadrosuna katmak için tüm imkânlarını kullanmaya hazır.