PSG, Ajax'ın kanat oyuncusu Mika Godts'u 55 milyon avroya transfer etti

Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürerek Hollanda ekibi Ajax'ın yetenekli Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre Paris ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için bonuslar dahil yaklaşık 55 milyon avro (yaklaşık 47 milyon sterlin) ödemeyi kabul etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Eredivisie'deki etkileyici sezonunun ardından Parc des Princes'e transfer olan genç hücum oyuncusu, Fransız kulübüyle beş yıllık sözleşme imzaladı. Mika Godts, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda dünyanın en güçlü takımlarından birine katılmaktan gurur duyduğunu belirterek kulüp yönetiminin ve teknik direktör Luis Enrique'nin yaklaşımına layıkıyla karşılık vereceğini söyledi.

Hollanda'da etkileyici sezon ve tarihi başarılar

Mika Godts, geçtiğimiz sezon Hollanda ligindeki en üretken kanat oyuncularından biri oldu. Eredivisie'de 17 gol atan ve 15 asist yapan Godts, bu performansıyla 2010/11 sezonundan bu yana tek sezonda 15'ten fazla gol ve asist kaydeden Ajax tarihindeki üç oyuncudan biri oldu.

Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, kulübün futbolcuyu takımda tutmak istediğini ancak PSG gibi büyük kulüplerin ilgisi karşısında çaresiz kaldıklarını kabul etti. Cruyff, Godts'un benzersiz özelliklere sahip olduğunu ve takıma büyük katkı sağladığını özellikle vurguladı.

Hücum hattındaki değişiklikler ve Bradley Barcola'nın geleceği

Fransız devi, bu transferden kısa süre önce Barcelona'nın hücum oyuncusu Ferran Torres'i de yaklaşık 50 milyon avro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ayrıca Monaco'nun eski kanat oyuncusu Maghnes Akliouche'nin de eklenmesiyle güçlenen hücum hattında, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde rekabet daha da arttı.

Yeni oyuncuların gelişiyle ilk 11'deki yerini kaybetme tehlikesi yaşayan Bradley Barcola'nın geleceği belirsizliğini koruyor. İddialara göre Fransa Milli Takımı oyuncusu, yaz döneminde Liverpool'a transfer olma seçeneğini değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti ve Paris'ten ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.