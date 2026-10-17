UFA ve AFC iş birliğinde yeni dönem: Kıta futbolunun lideri Taşkent'i ziyaret etti

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife liderliğindeki üst düzey heyet, resmi bir ziyaret için Özbekistan'a geldi.

Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisinin bildirdiğine göre, uluslararası heyet temsilcileri 16-18 Ekim tarihleri arasında başkent Taşkent'te bulunacak ve bir dizi resmi görüşme ile etkinliğe katılacak.

Ziyaret programı ve temel hedefler

Kıta futbolu başkanının ziyareti kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde bir dizi önemli konu ele alınacak:

Altyapı tesislerinin incelenmesi: Ülkede inşa edilen modern futbol stadyumları, akademiler ve antrenman tesislerinin yerinde incelenmesi;

Futbolun yaygınlaştırılması: Çocuk ve gençlik sporları ile kitlesel futbolun geliştirilmesine yönelik perspektif projelerin desteklenmesi;

Uluslararası iş birliğinin genişletilmesi: UFA ile AFC arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi, Özbekistan'da büyük kıtasal turnuvalara ev sahipliği yapma imkanlarının artırılması üzerine müzakerelerin yürütülmesi.

Özbek futbolunun kıtadaki itibarı artıyor

Son yıllarda Özbekistan milli ve genç takımlarının Asya ve dünya arenasında elde ettiği parlak sonuçlar, ayrıca üst düzey uluslararası müsabakalara başarıyla ev sahipliği yapması, ülkenin AFC sistemindeki yerini önemli ölçüde güçlendirdi. Şeyh Salman'ın bu ziyareti, duyulan güvenin somut bir ifadesi olup yerel futbolu yeni bir seviyeye taşımaya hizmet edecektir.