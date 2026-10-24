Manchester City'nin Aston Villa'ya karşı oynadığı maçın istatistikleri açıklandı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Birmingham'da Aston Villa'ya 1-2 mağlup olan Manchester City kadrosunda Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov sağlam ve üst düzey oyunuyla dikkat çekti.

Çekişmeli ve sert geçen karşılaşmanın ardından uluslararası istatistik platformu Flashscore servisi, Khusanov'un sahadaki performansını 8,0 puan ile değerlendirdi. Bu skor, mağlup olan 'City' kadrosundaki en yüksek ikinci puan oldu.

Khusanov — Doku'dan sonra en iyisi, Haaland'dan bile yüksek

Savunmanın merkezinde güven veren Özbek savunmacı, takımın yıldız oyuncularını istatistiksel puanlamada geride bırakmayı başardı:

Liderler listesi: Manchester Citykadrosunda sadece kanat oyuncusu Jeremy Doku (8,1 puan) Khusanov'dan biraz daha yüksek puan aldı;

Yıldızlar geride kaldı: Takımın orta saha oyuncusu Elliot Anderson 7,8 puan alırken, tek golün sahibi Erling Haaland ve Arjantinli Enzo Fernandez 7,7 puan kaydetti;

En düşük puan Donnarumma'ya: Yenen gollerde hatalı olan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, 4,5 puanla sahadaki en kötü performansı sergiledi.

Sezondaki ilk mağlubiyet ama liderlik korundu

Maç, Villa Park stadyumunda oldukça zorlu geçti:

Gollerin detayları: Ev sahibi ekipte Nicolas Jackson 6. ve 60. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi. City'nin tek golü 52. dakikada Erling Haaland'dan geldi;

Galibiyet serisinin sonu: Üst üste yedi galibiyetten sonra ilk kez puan kaybeden Manchester City, mağlubiyete rağmen 21 puan ile puan durumundaki liderliğini koruyor.

Abdukodir Khusanov'un ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalarak böyle zorlu bir maçta takımın en iyilerinden biri olması, Premier Lig temposuna tamamen uyum sağladığını gösteriyor.