Aston Villa, Ezri Konsa'nın Yerine Tosin Adarabioyo'yu Hedefliyor

·1·Spor
Aston Villa, Ezri Konsa'nın Yerine Tosin Adarabioyo'yu Hedefliyor

İngiltere'nin Aston Villa kulübü, savunma hattını köklü şekilde yenilemek amacıyla Londra ekibi Chelsea'nin oyuncusu Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre bu transfer girişimi, takımın kilit savunmacılarından Ezri Konsa'nın Arsenal'e transfer olmasının beklenmesi nedeniyle önem kazanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, yaz transfer döneminde yaşanan önemli kayıpların ardından kadroyu yeniden yapılandırmak için zamana karşı yarışıyor. Kulüpten ayrılması beklenen oyuncular arasındaki en büyük kayıp, İngiltere Milli Takımı savunmacısı Ezri Konsa'nın transferi oldu. Konsa'nın Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ile dört yıllık sözleşme imzaladığı bildiriliyor.

Savunma hattındaki değişiklikler ve Tosin'in durumu

28 yaşındaki stoper Tosin Adarabioyo, 2024 yılında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer olduğundan bu yana Stamford Bridge'de zorlu bir dönem geçiriyor. Manchester City akademisinden yetişmesine rağmen Londra ekibindeki değişken teknik direktörler döneminde ilk 11'de istikrarlı bir yer edinemedi. Forma numarasının yeni bir oyuncuya verilerek 38'e dönüştürülmesi de kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu gösteriyor.

Tosin'in Chelsea'nin Real Sociedad ile oynadığı son hazırlık maçının kadrosuna da alınmadığı öğrenildi. Fransa'nın Marseille, İspanya'nın Sevilla ve eski hocası Marco Silva'nın çalıştırdığı Portekiz'in Benfica kulüpleri oyuncuyla ilgilense de Premier League'de kalma ihtimali futbolcu için belirleyici bir faktör olabilir.

Arsenal'in planları ve alternatif seçenekler

Ezri Konsa'nın transferi, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal için büyük bir kazanım oldu. William Saliba ve Jurriën Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmayı güçlendirmek isteyen Arteta, çok yönlü oyuncunun hizmetlerinden yararlanmayı planlıyor. Aston Villa formasıyla 286 maça çıkan Konsa'nın mevcut şampiyon Arsenal'e transferi, kariyerinde önemli bir adım oldu.

Goal.com'a göre Aston Villa yönetimi yalnızca Tosin ile ilgilenmiyor. Kulüp, savunmayı güçlendirmek için Milan'ın yıldızı Fikayo Tomori'yi de alternatif olarak değerlendiriyor. İngiltere Milli Takımı oyuncusu Tomori'nin de diğer adaylar arasından Aston Villa seçeneğine sıcak baktığı ve taraflar arasında ön görüşmelerin başladığı belirtiliyor.

Aston VillaChelseaArsenalTosin AdarabioyoEzri Konsa
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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