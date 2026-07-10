Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?

·53·Spor
Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?

İngiltere Premier Lig'in bu sezonki keşiflerinden biri olan Morgan Rogers'ın transfer piyasasının ana kahramanı olması bekleniyor. Birmingham ekibi Aston Villa, yetenekli orta saha oyuncusu için 130 milyon sterlin (yaklaşık 175 milyon dolar) gibi rekor bir bonservis bedeli belirledi. Bu transfer gerçekleşirse kulüp kadroyu güçlendirmek için büyük bir bütçeye sahip olacak, ancak uzmanlar takımın transfer stratejisinin beklenenden farklı olacağını tahmin ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Rogers'a Londra ekibi Arsenal ciddi ilgi gösteriyor. Ancak son bilgilere göre "Topçular", Newcastle orta sahası Bruno Guimaraes seçeneğine daha fazla odaklanmaya başladı. Aston Villa tarafından belirlenen çok yüksek fiyat, Londra kulübünü geri adım atmaya zorlayabilir, bu da Rogers'ın West Midlands'da kalma ihtimalini artırıyor.

Kulübün eski forveti Stan Collymore, Goal'e verdiği röportajda, Rogers satılsa bile takımın Phil Foden veya Eberechi Eze gibi yıldızları transfer etmeyeceğini vurguladı. Collymore'a göre Aston Villa'nın Finansal Sürdürülebilirlik Kuralları'na (PSR) uyması gerekiyor ve elde edilen gelirin büyük bir kısmı kulüp dengesini düzeltmeye harcanacak.

Unai Emery'nin sistemine uygun yeni isimler

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, hazır yıldızlardan ziyade gelişim potansiyeli yüksek genç yetenekleri tercih ediyor. Collymore'a göre takımın şu anda kanatlarda yüksek hıza sahip ve rakip savunmacıları bire birde geçebilecek oyunculara ihtiyacı var. Leon Bailey ve diğer seçeneklerin bekleneni veremediği bir dönemde, teknik ekip yeni arayışlara başladı.

Kulübün Phil Foden gibi Manchester City yıldızlarına değil, Bundesliga veya Serie A'da forma giyen, henüz geniş kitlelerce tanınmayan 21-23 yaş arası futbolculara odaklanması bekleniyor. Bu strateji, Emery'ye kendi sistemine uygun oyuncuları şekillendirme ve transfer değerlerini daha da artırma imkanı tanıyacak.

Aynı zamanda Phil Foden'ın İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması, geleceği hakkında çeşitli söylentilere yol açıyor. Bazı taraftarlar onu Aston Villa için ideal bir aday olarak görse de, finansal ve taktiksel açıdan bu transferin gerçekleşmesi zor bir konu. Eberechi Eze konusunda da durum benzer; Arsenal gibi üst düzey kulüplere gidebilir ancak Birmingham ekibinin onun için rekabete girmesi pek olası görünmüyor.

Özetle, Aston Villa'nın önümüzdeki transfer döneminde şu noktalara odaklanacağı söylenebilir:

  • Finansal Sürdürülebilirlik Kurallarına uyarak bütçeyi dengelemek;
  • Morgan Rogers için mümkün olan en yüksek bonservis bedelini almak veya onu takımda tutmak;
  • Avrupa'nın beş büyük liginden genç ve hızlı kanat oyuncuları bulmak;
  • Takımın taktiksel şemasına uygun, çalışkan futbolcularla kadroyu tamamlamak.

Şimdilik tüm dikkatler Rogers'ın uluslararası arenadaki performansına çevrilmiş durumda. Dünya Kupası'ndaki her başarılı hareketi, Aston Villa'ya transfer piyasasında ek bir avantaj sağlayacaktır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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