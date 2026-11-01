Villa Park'ta beraberlik: Suzuki'nin kendi kalesine golü Aston Villa'yı galibiyetten etti

·20·Spor
Villa Park'ta beraberlik: Suzuki'nin kendi kalesine golü Aston Villa'yı galibiyetten etti

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası kapsamında Birmingham'da oynanan heyecan verici mücadelede Aston Villa kendi sahasında Londra ekibi Fulham'ı konuk etti. Villa Park Stadyumu'ndaki çekişmeli karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta skor ev sahibinin yeni golcüsü Nicolas Jackson tarafından açılsa da, ikinci yarıda yaşanan talihsiz bir kendi kalesine gol konuk ekibe bir puan kazandırdı.

Maçın kroniği: Jackson'ın ustalığı ve Suzuki'nin şanssızlığı

Mücadele ilk dakikalardan itibaren her iki takımın aktif ataklarıyla başladı:

  • Jackson perdeyi açtı (39. dakika): İlk yarının sonlarına doğru baskısını artıran Aston Villa amacına ulaştı; Nicolas Jackson ceza sahası içinde soğukkanlılığını koruyarak skoru 1-0'a getirdi.

  • Kaderi belirleyen kendi kalesine gol (64. dakika): İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Londra ekibinin ataklarından birinde, ev sahibi ekibin kalecisi Zion Suzuki beklenmedik bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

  • Son baskı: Kalan dakikalarda Unai Emery birkaç hücum değişikliği yapsa da, Bernd Leno'nun koruduğu kaleye ikinci golü atmak mümkün olmadı.

Puan durumundaki vaziyet

Bu beraberlik takımların puan durumundaki yerini şu şekilde etkiledi:

  • Aston Villa ilk onda: Birmingham ekibi puanını 12'ye yükselterek ligde 9. sırada yer alıyor.

  • Fulham 15. sırada: Deplasmanda değerli bir puan alan 'Cottagers' puanını 9'a çıkararak 15. sıraya yerleşti.

Protokol ve kadrolar

  • Premier Lig 9. Hafta

  • Aston Villa — Fulham 1-1

  • Goller: Jackson (39) — Suzuki (64, k.k.).

İlk 11'ler:

  • Aston Villa: Suzuki, Lindelöf, Pau Torres, Cash, Kamara (Barkley, 79), Goretzka (Mbaye, 67), Maatsen, Edgaards, McGinn (Garnacho, 87), Manzambi (Joao Gomes, 67), Jackson.

  • Fulham: Leno, Castagne (Larsson, 87), Affengruber, Bassey, Robinson, Charles, Berge, Bobb (Tete, 79), King (Palacios, 79), Iwobi (Carney, 75), Gonzalo Garcia (Muniz, 87).

Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

EPL'de "soğuk duş": Brighton, 1. haftada Aston Villa'yı darmadağın etti!EPL'de "soğuk duş": Brighton, 1. haftada Aston Villa'yı darmadağın etti!23 Ağustos 20:40Chelsea, Garnacho'yu kiraladı: Yeni kulübü Aston VillaChelsea, Garnacho'yu kiraladı: Yeni kulübü Aston Villa23 Temmuz 20:08Aston Villa, Real Madrid'in forvetini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyorAston Villa, Real Madrid'in forvetini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor10 Ağustos 11:39Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?10 Temmuz 13:51Aston Villa, Ezri Konsa'nın Yerine Tosin Adarabioyo'yu HedefliyorAston Villa, Ezri Konsa'nın Yerine Tosin Adarabioyo'yu Hedefliyor21 Ağustos 14:13Aston Villa, Emiliano Martinez ve Juventus arasındaki transfer söylentilerine son noktayı koyduAston Villa, Emiliano Martinez ve Juventus arasındaki transfer söylentilerine son noktayı koydu14 Temmuz 15:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü