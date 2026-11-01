Villa Park'ta beraberlik: Suzuki'nin kendi kalesine golü Aston Villa'yı galibiyetten etti

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası kapsamında Birmingham'da oynanan heyecan verici mücadelede Aston Villa kendi sahasında Londra ekibi Fulham'ı konuk etti. Villa Park Stadyumu'ndaki çekişmeli karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta skor ev sahibinin yeni golcüsü Nicolas Jackson tarafından açılsa da, ikinci yarıda yaşanan talihsiz bir kendi kalesine gol konuk ekibe bir puan kazandırdı.

Maçın kroniği: Jackson'ın ustalığı ve Suzuki'nin şanssızlığı

Mücadele ilk dakikalardan itibaren her iki takımın aktif ataklarıyla başladı:

Jackson perdeyi açtı (39. dakika): İlk yarının sonlarına doğru baskısını artıran Aston Villa amacına ulaştı; Nicolas Jackson ceza sahası içinde soğukkanlılığını koruyarak skoru 1-0'a getirdi.

Kaderi belirleyen kendi kalesine gol (64. dakika): İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Londra ekibinin ataklarından birinde, ev sahibi ekibin kalecisi Zion Suzuki beklenmedik bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Son baskı: Kalan dakikalarda Unai Emery birkaç hücum değişikliği yapsa da, Bernd Leno'nun koruduğu kaleye ikinci golü atmak mümkün olmadı.

Puan durumundaki vaziyet

Bu beraberlik takımların puan durumundaki yerini şu şekilde etkiledi:

Aston Villa ilk onda: Birmingham ekibi puanını 12'ye yükselterek ligde 9. sırada yer alıyor.

Fulham 15. sırada: Deplasmanda değerli bir puan alan 'Cottagers' puanını 9'a çıkararak 15. sıraya yerleşti.

Protokol ve kadrolar

Premier Lig 9. Hafta

Aston Villa — Fulham 1-1

Goller: Jackson (39) — Suzuki (64, k.k.).

İlk 11'ler: