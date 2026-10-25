Ramazon Temirov — Lone Kavanagh maçında hızlı final: Nakavt nasıl gerçekleşti? (video)

·5·Spor
Ramazon Temirov — Lone Kavanagh maçında hızlı final: Nakavt nasıl gerçekleşti? (video)

Karma dövüş sanatları tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği önemli karşılaşmada, Özbekistanlı ünlü sporcu Ramazon Temirov ve Britanyalı tehlikeli nakavtçı Lone Kavanagh karşı karşıya geldi.

Sinek sıklette üst sıralar için yapılan bu sıralama mücadelesi, ilk saniyelerden itibaren açık ve sert vuruşlarla başlasa da, beklenmedik bir şekilde 1. raundun son dakikalarında erken bir şekilde sonuçlandı.

Karar anı: 1. raundun son saniyeleri

Her iki sporcu da maçın başından itibaren yoğun baskı ve hızlı kombinasyonlar uyguladı:

  • Şiddetli başlangıç: Temirov her zamanki gibi aktif hareket ederek rakibini mesafeden karşılamaya ve baskı kurmaya çalıştı;

  • Kavanagh'ın soğukkanlı karşı atağı: Britanyalı dövüşçü savunmada hatasız hareket ederek rakibinin açıklarını kolladı ve 1. raundun sonlarına doğru isabetli ve güçlü bir vuruş serisi yakaladı;

  • Nakavt gerçekleşti: Aldığı ağır darbelerden sonra vatandaşımız dengesini kaybetti ve hakem araya girerek maçı durdurmak zorunda kaldı; Lone Kavanagh'ın galibiyeti nakavtla tescillendi.

Bu mağlubiyet klasmandaki durumu nasıl etkileyecek?

Bu karşılaşma her iki sporcunun geleceği için de büyük önem taşıyordu:

  • Kavanagh'ın yükselişi: Britanyalı sporcu, sıralamadaki rakibini erken pes ettirerek klasmanda ilk beşe girme yolunu önemli ölçüde kolaylaştırdı;

  • Temirov için ders: Kariyeri boyunca birçok parlak galibiyet alan Ramazon için bu mağlubiyet; hatalar üzerinde çalışmak, taktiksel disiplini güçlendirmek ve oktagona daha güçlü dönmek adına önemli bir ders olacaktır.

Ramazon TemirovLone KavanaghMMAKarma Dövüş SanatlarıDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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